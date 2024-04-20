1/3 талера 1717 года IGS "На смерть Анны Софии" (Польша, Август II Сильный)

Сколько стоит серебряная монета Августа II Сильного 1/3 талера 1717 года IGS "На смерть Анны Софии"? По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1/3 талера 1717 года "На смерть Анны Софии" с буквами IGS составляет 520 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/3 талера 1717 года "На смерть Анны Софии" с буквами IGS? Информация о текущей стоимости польской монеты 1/3 талера 1717 года "На смерть Анны Софии" с буквами IGS основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.