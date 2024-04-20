flag
1/3 талера 1717 года IGS "На смерть Анны Софии" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - 1/3 талера 1717 года IGS "На смерть Анны Софии" - цена серебряной монеты - Польша, Август II СильныйРеверс монеты - 1/3 талера 1717 года IGS "На смерть Анны Софии" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес6,84 гр
  • Диаметр30 мм

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодАвгуст II Сильный
  • Номинал1/3 талера
  • Год1717
  • ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:520 USD
График аукционных продаж 1/3 талера 1717 года IGS "На смерть Анны Софии" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1/3 талера 1717 года "На смерть Анны Софии" со знаком IGS. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4153 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 1100 EUR. Торги состоялись 20 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Польша 1/3 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 21 января 2026
Польша 1/3 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 21 января 2026
ПродавецDom Aukcyjny Art Magnat
Дата21 января 2026
СохранностьXF
Цена
791 $
Цена в валюте аукциона 2850 PLN
Польша 1/3 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Künker - 5 декабря 2024
ПродавецKünker
Дата5 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
604 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Польша 1/3 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Höhn - 20 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата20 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1/3 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Stack's - 23 августа 2023
Польша 1/3 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Stack's - 23 августа 2023
ПродавецStack's
Дата23 августа 2023
СохранностьVF35 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1/3 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Katz - 22 декабря 2022
ПродавецKatz
Дата22 декабря 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1/3 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Künker - 20 июня 2022
ПродавецKünker
Дата20 июня 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1/3 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Höhn - 14 мая 2022
ПродавецHöhn
Дата14 мая 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1/3 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Sonntag - 24 ноября 2020
ПродавецSonntag
Дата24 ноября 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1/3 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Busso Peus - 17 июня 2020
ПродавецBusso Peus
Дата17 июня 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1/3 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Künker - 11 октября 2018
ПродавецKünker
Дата11 октября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1/3 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Numimarket - 17 сентября 2018
Польша 1/3 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Numimarket - 17 сентября 2018
ПродавецNumimarket
Дата17 сентября 2018
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1/3 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Künker - 17 марта 2017
ПродавецKünker
Дата17 марта 2017
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1/3 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Reinhard Fischer - 28 мая 2016
ПродавецReinhard Fischer
Дата28 мая 2016
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1/3 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе WAG - 15 марта 2015
ПродавецWAG
Дата15 марта 2015
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1/3 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе WAG - 10 августа 2014
ПродавецWAG
Дата10 августа 2014
СохранностьVF
Цена
Польша 1/3 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Emporium Hamburg - 5 апреля 2013
ПродавецEmporium Hamburg
Дата5 апреля 2013
СохранностьVF
Цена
Польша 1/3 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Höhn - 3 декабря 2011
ПродавецHöhn
Дата3 декабря 2011
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1/3 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Künker - 21 июня 2011
ПродавецKünker
Дата21 июня 2011
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Августа II Сильного 1/3 талера 1717 года IGS "На смерть Анны Софии"?

По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1/3 талера 1717 года "На смерть Анны Софии" с буквами IGS составляет 520 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/3 талера 1717 года "На смерть Анны Софии" с буквами IGS?

Информация о текущей стоимости польской монеты 1/3 талера 1717 года "На смерть Анны Софии" с буквами IGS основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/3 талера 1717 года "На смерть Анны Софии" со знаком IGS?

Для продажи 1/3 талера 1717 года IGS "На смерть Анны Софии" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
