flag
ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1709 года

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Полдуката без года (1709) Возвращение польского престола 1710
Средняя цена7200 $
Продажи
03
Аверс
Реверс
32 гроша без года (1709) Бабочка
Средняя цена41000 $
Продажи
025
Аверс
Реверс
16 грошей без года (1709) Бабочка
Средняя цена30000 $
Продажи
010
Аверс
Реверс
8 грошей без года (1709) Бабочка
Средняя цена33000 $
Продажи
03
Аверс
Реверс
4 гроша без года (1709) Бабочка
Средняя цена7100 $
Продажи
016
Аверс
Реверс
1 грош без года (1709) Бабочка
Средняя цена3200 $
Продажи
035
Категория
Год
Поиск