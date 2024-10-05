flag
ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020

4 гроша без года (1709) "Бабочка" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - 4 гроша без года (1709) "Бабочка" - цена серебряной монеты - Польша, Август II СильныйРеверс монеты - 4 гроша без года (1709) "Бабочка" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: NIEMCZYK - Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес5,16 гр
  • Диаметр24 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодАвгуст II Сильный
  • Номинал4 гроша
  • Годбез года (1709)
  • ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг PCGS для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:7100 USD
График аукционных продаж 4 гроша без года (1709) "Бабочка" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 4 гроша без года (1709) года "Бабочка". Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2393 проданному на аукционе Kölner Münzkabinett Tyll Kroha Nachfolger за 15000 EUR. Торги состоялись 5 октября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
Польша 4 гроша без года (1709) "Бабочка" на аукционе Kroha - 5 октября 2024
ПродавецKroha
Дата5 октября 2024
СохранностьXF
Цена
16473 $
Цена в валюте аукциона 15000 EUR
Польша 4 гроша без года (1709) "Бабочка" на аукционе Katz - 29 марта 2020
ПродавецKatz
Дата29 марта 2020
СохранностьVF
Цена
3622 $
Цена в валюте аукциона 3250 EUR
Польша 4 гроша без года (1709) "Бабочка" на аукционе Busso Peus - 17 мая 2019
ПродавецBusso Peus
Дата17 мая 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 4 гроша без года (1709) "Бабочка" на аукционе Künker - 11 октября 2018
ПродавецKünker
Дата11 октября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 4 гроша без года (1709) "Бабочка" на аукционе BAC - 26 октября 2017
ПродавецBAC
Дата26 октября 2017
СохранностьVF
Цена
Польша 4 гроша без года (1709) "Бабочка" на аукционе Niemczyk - 22 апреля 2017
Польша 4 гроша без года (1709) "Бабочка" на аукционе Niemczyk - 22 апреля 2017
ПродавецNiemczyk
Дата22 апреля 2017
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 4 гроша без года (1709) "Бабочка" на аукционе BAC - 22 марта 2017
ПродавецBAC
Дата22 марта 2017
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 4 гроша без года (1709) "Бабочка" на аукционе Künker - 16 марта 2016
ПродавецKünker
Дата16 марта 2016
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 4 гроша без года (1709) "Бабочка" на аукционе Künker - 4 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата4 февраля 2016
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 4 гроша без года (1709) "Бабочка" на аукционе Westfälische - 23 ноября 2015
ПродавецWestfälische
Дата23 ноября 2015
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 4 гроша без года (1709) "Бабочка" на аукционе Niemczyk - 19 октября 2013
Польша 4 гроша без года (1709) "Бабочка" на аукционе Niemczyk - 19 октября 2013
ПродавецNiemczyk
Дата19 октября 2013
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 4 гроша без года (1709) "Бабочка" на аукционе Künker - 21 июня 2011
ПродавецKünker
Дата21 июня 2011
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 4 гроша без года (1709) "Бабочка" на аукционе Stack's - 25 апреля 2008
Польша 4 гроша без года (1709) "Бабочка" на аукционе Stack's - 25 апреля 2008
ПродавецStack's
Дата25 апреля 2008
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 4 гроша без года (1709) "Бабочка" на аукционе Künker - 13 марта 2002
ПродавецKünker
Дата13 марта 2002
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 4 гроша без года (1709) "Бабочка" на аукционе CNG - 6 декабря 2000
Польша 4 гроша без года (1709) "Бабочка" на аукционе CNG - 6 декабря 2000
Из коллекции Каролькевича
ПродавецCNG
Дата6 декабря 2000
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 4 гроша без года (1709) "Бабочка" на аукционе Sotheby's - 3 ноября 1983
Польша 4 гроша без года (1709) "Бабочка" на аукционе Sotheby's - 3 ноября 1983
ПродавецSotheby's
Дата3 ноября 1983
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Августа II Сильного 4 гроша без года (1709) "Бабочка"?

По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 4 гроша без года (1709) "Бабочка" составляет 7100 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 4 гроша без года (1709) "Бабочка"?

Информация о текущей стоимости польской монеты 4 гроша без года (1709) "Бабочка" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 4 гроша без года (1709) "Бабочка"?

Для продажи 4 гроша без года (1709) "Бабочка" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ПольшиКаталог монет Августа II СильногоМонеты Польши 1709 годаВсе польские монетыпольские серебряные монетыпольские монеты номиналом 4 грошаНумизматические аукционы