4 гроша без года (1709) "Бабочка" (Польша, Август II Сильный)
Фотография: NIEMCZYK - Dom Aukcyjny
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес5,16 гр
- Диаметр24 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаПольша
- ПериодАвгуст II Сильный
- Номинал4 гроша
- Годбез года (1709)
- ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 4 гроша без года (1709) года "Бабочка". Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2393 проданному на аукционе Kölner Münzkabinett Tyll Kroha Nachfolger за 15000 EUR. Торги состоялись 5 октября 2024.
Сколько стоит серебряная монета Августа II Сильного 4 гроша без года (1709) "Бабочка"?
По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 4 гроша без года (1709) "Бабочка" составляет 7100 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 4 гроша без года (1709) "Бабочка"?
Информация о текущей стоимости польской монеты 4 гроша без года (1709) "Бабочка" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 4 гроша без года (1709) "Бабочка"?
Для продажи 4 гроша без года (1709) "Бабочка" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.