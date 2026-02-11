1 грош без года (1709) "Бабочка" (Польша, Август II Сильный)
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес1,87 гр
- Диаметр19,5 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаПольша
- ПериодАвгуст II Сильный
- Номинал1 грош
- Годбез года (1709)
- ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош без года (1709) года "Бабочка". Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2284 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 6400 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.
Сколько стоит серебряная монета Августа II Сильного 1 грош без года (1709) "Бабочка"?
По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 грош без года (1709) "Бабочка" составляет 3200 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 грош без года (1709) "Бабочка"?
Информация о текущей стоимости польской монеты 1 грош без года (1709) "Бабочка" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 грош без года (1709) "Бабочка"?
Для продажи 1 грош без года (1709) "Бабочка" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.