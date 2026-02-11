flag
ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020

1 грош без года (1709) "Бабочка" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - 1 грош без года (1709) "Бабочка" - цена серебряной монеты - Польша, Август II СильныйРеверс монеты - 1 грош без года (1709) "Бабочка" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес1,87 гр
  • Диаметр19,5 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодАвгуст II Сильный
  • Номинал1 грош
  • Годбез года (1709)
  • ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг PCGS для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:3200 USD
График аукционных продаж 1 грош без года (1709) "Бабочка" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош без года (1709) года "Бабочка". Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2284 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 6400 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
Польша 1 грош без года (1709) "Бабочка" на аукционе Höhn - 24 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата24 мая 2025
СохранностьAU
Цена
Польша 1 грош без года (1709) "Бабочка" на аукционе Numimarket - 13 мая 2025
Польша 1 грош без года (1709) "Бабочка" на аукционе Numimarket - 13 мая 2025
ПродавецNumimarket
Дата13 мая 2025
СохранностьAU
Цена
4054 $
Цена в валюте аукциона 15500 PLN
Польша 1 грош без года (1709) "Бабочка" на аукционе Numisbalt - 11 мая 2025
ПродавецNumisbalt
Дата11 мая 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
3939 $
Цена в валюте аукциона 3500 EUR
Польша 1 грош без года (1709) "Бабочка" на аукционе Numimarket - 27 ноября 2024
Польша 1 грош без года (1709) "Бабочка" на аукционе Numimarket - 27 ноября 2024
ПродавецNumimarket
Дата27 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
3775 $
Цена в валюте аукциона 15500 PLN
Польша 1 грош без года (1709) "Бабочка" на аукционе Kroha - 5 октября 2024
ПродавецKroha
Дата5 октября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1 грош без года (1709) "Бабочка" на аукционе Möller - 22 мая 2024
ПродавецMöller
Дата22 мая 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1 грош без года (1709) "Бабочка" на аукционе BERLINER MÜNZAUKTION - 27 апреля 2024
ПродавецBERLINER MÜNZAUKTION
Дата27 апреля 2024
СохранностьAU
Цена
Польша 1 грош без года (1709) "Бабочка" на аукционе Künker - 29 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата29 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1 грош без года (1709) "Бабочка" на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1 грош без года (1709) "Бабочка" на аукционе Künker - 20 июня 2022
ПродавецKünker
Дата20 июня 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1 грош без года (1709) "Бабочка" на аукционе Rzeszowski DA - 21 ноября 2021
Польша 1 грош без года (1709) "Бабочка" на аукционе Rzeszowski DA - 21 ноября 2021
ПродавецRzeszowski DA
Дата21 ноября 2021
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1 грош без года (1709) "Бабочка" на аукционе Katz - 29 марта 2020
ПродавецKatz
Дата29 марта 2020
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1 грош без года (1709) "Бабочка" на аукционе Künker - 26 марта 2020
ПродавецKünker
Дата26 марта 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1 грош без года (1709) "Бабочка" на аукционе Gorny & Mosch - 16 октября 2019
ПродавецGorny & Mosch
Дата16 октября 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1 грош без года (1709) "Бабочка" на аукционе Busso Peus - 17 мая 2019
ПродавецBusso Peus
Дата17 мая 2019
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1 грош без года (1709) "Бабочка" на аукционе Busso Peus - 9 ноября 2018
ПродавецBusso Peus
Дата9 ноября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1 грош без года (1709) "Бабочка" на аукционе Niemczyk - 7 мая 2016
Польша 1 грош без года (1709) "Бабочка" на аукционе Niemczyk - 7 мая 2016
ПродавецNiemczyk
Дата7 мая 2016
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1 грош без года (1709) "Бабочка" на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2016
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2016
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1 грош без года (1709) "Бабочка" на аукционе Westfälische - 24 февраля 2015
ПродавецWestfälische
Дата24 февраля 2015
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1 грош без года (1709) "Бабочка" на аукционе Busso Peus - 31 октября 2014
ПродавецBusso Peus
Дата31 октября 2014
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1 грош без года (1709) "Бабочка" на аукционе Künker - 8 октября 2014
ПродавецKünker
Дата8 октября 2014
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Августа II Сильного 1 грош без года (1709) "Бабочка"?

По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 грош без года (1709) "Бабочка" составляет 3200 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 грош без года (1709) "Бабочка"?

Информация о текущей стоимости польской монеты 1 грош без года (1709) "Бабочка" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 грош без года (1709) "Бабочка"?

Для продажи 1 грош без года (1709) "Бабочка" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ПольшиКаталог монет Августа II СильногоМонеты Польши 1709 годаВсе польские монетыпольские серебряные монетыпольские монеты номиналом 1 грошНумизматические аукционы