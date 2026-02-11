32 гроша без года (1709) "Бабочка" (Польша, Август II Сильный)

Сколько стоит серебряная монета Августа II Сильного 32 гроша без года (1709) "Бабочка"? По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 32 гроша без года (1709) "Бабочка" составляет 41000 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 32 гроша без года (1709) "Бабочка"? Информация о текущей стоимости польской монеты 32 гроша без года (1709) "Бабочка" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.