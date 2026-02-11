flag
ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020

32 гроша без года (1709) "Бабочка" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - 32 гроша без года (1709) "Бабочка" - цена серебряной монеты - Польша, Август II СильныйРеверс монеты - 32 гроша без года (1709) "Бабочка" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: NIEMCZYK - Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес28,4 гр
  • Диаметр44 мм
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодАвгуст II Сильный
  • Номинал32 гроша
  • Годбез года (1709)
  • ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:41000 USD
График аукционных продаж 32 гроша без года (1709) "Бабочка" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 32 гроша без года (1709) года "Бабочка". Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 282 проданному на аукционе NIEMCZYK - Dom Aukcyjny за 510000 PLN. Торги состоялись 25 сентября 2021.

Польша 32 гроша без года (1709) "Бабочка" на аукционе Künker - 5 июля 2025
ПродавецKünker
Дата5 июля 2025
СохранностьXF
Цена
25914 $
Цена в валюте аукциона 22000 EUR
Польша 32 гроша без года (1709) "Бабочка" на аукционе Möller - 28 мая 2025
ПродавецMöller
Дата28 мая 2025
СохранностьXF
Цена
249 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Польша 32 гроша без года (1709) "Бабочка" на аукционе Möller - 20 ноября 2024
ПродавецMöller
Дата20 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Польша 32 гроша без года (1709) "Бабочка" на аукционе Kroha - 5 октября 2024
ПродавецKroha
Дата5 октября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Польша 32 гроша без года (1709) "Бабочка" на аукционе Möller - 22 мая 2024
ПродавецMöller
Дата22 мая 2024
СохранностьXF
Цена
******
Польша 32 гроша без года (1709) "Бабочка" на аукционе Niemczyk - 16 сентября 2023
Польша 32 гроша без года (1709) "Бабочка" на аукционе Niemczyk - 16 сентября 2023
ПродавецNiemczyk
Дата16 сентября 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Польша 32 гроша без года (1709) "Бабочка" на аукционе Künker - 20 июня 2022
ПродавецKünker
Дата20 июня 2022
СохранностьXF
Цена
******
Польша 32 гроша без года (1709) "Бабочка" на аукционе Niemczyk - 25 сентября 2021
Польша 32 гроша без года (1709) "Бабочка" на аукционе Niemczyk - 25 сентября 2021
ПродавецNiemczyk
Дата25 сентября 2021
СохранностьUNC
Цена
******
Польша 32 гроша без года (1709) "Бабочка" на аукционе Heritage - 27 марта 2021
Польша 32 гроша без года (1709) "Бабочка" на аукционе Heritage - 27 марта 2021
ПродавецHeritage
Дата27 марта 2021
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Польша 32 гроша без года (1709) "Бабочка" на аукционе Möller - 16 ноября 2020
ПродавецMöller
Дата16 ноября 2020
СохранностьXF
Цена
Польша 32 гроша без года (1709) "Бабочка" на аукционе Möller - 29 июня 2020
ПродавецMöller
Дата29 июня 2020
СохранностьXF
Цена
******
Польша 32 гроша без года (1709) "Бабочка" на аукционе Möller - 14 ноября 2019
ПродавецMöller
Дата14 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
******
Польша 32 гроша без года (1709) "Бабочка" на аукционе Künker - 11 октября 2018
ПродавецKünker
Дата11 октября 2018
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Польша 32 гроша без года (1709) "Бабочка" на аукционе Niemczyk - 24 мая 2014
Польша 32 гроша без года (1709) "Бабочка" на аукционе Niemczyk - 24 мая 2014
ПродавецNiemczyk
Дата24 мая 2014
СохранностьUNC
Цена
******
Польша 32 гроша без года (1709) "Бабочка" на аукционе Gorny & Mosch - 12 марта 2014
ПродавецGorny & Mosch
Дата12 марта 2014
СохранностьAU
Цена
******
Польша 32 гроша без года (1709) "Бабочка" на аукционе WCN - 24 февраля 2012
Польша 32 гроша без года (1709) "Бабочка" на аукционе WCN - 24 февраля 2012
ПродавецWCN
Дата24 февраля 2012
СохранностьUNC
Цена
******
Польша 32 гроша без года (1709) "Бабочка" на аукционе Künker - 2 февраля 2012
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2012
СохранностьUNC
Цена
******
Польша 32 гроша без года (1709) "Бабочка" на аукционе Emporium Hamburg - 18 ноября 2011
ПродавецEmporium Hamburg
Дата18 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
******
Польша 32 гроша без года (1709) "Бабочка" на аукционе Künker - 21 июня 2011
ПродавецKünker
Дата21 июня 2011
СохранностьXF
Цена
******
Польша 32 гроша без года (1709) "Бабочка" на аукционе Stack's - 25 апреля 2008
Польша 32 гроша без года (1709) "Бабочка" на аукционе Stack's - 25 апреля 2008
ПродавецStack's
Дата25 апреля 2008
СохранностьAU
Цена
******
Польша 32 гроша без года (1709) "Бабочка" на аукционе Künker - 20 июня 2007
ПродавецKünker
Дата20 июня 2007
СохранностьXF
Цена
******
Сколько стоит серебряная монета Августа II Сильного 32 гроша без года (1709) "Бабочка"?

По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 32 гроша без года (1709) "Бабочка" составляет 41000 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 32 гроша без года (1709) "Бабочка"?

Информация о текущей стоимости польской монеты 32 гроша без года (1709) "Бабочка" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 32 гроша без года (1709) "Бабочка"?

Для продажи 32 гроша без года (1709) "Бабочка" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

