8 грошей без года (1709) "Бабочка" (Польша, Август II Сильный)

Сколько стоит серебряная монета Августа II Сильного 8 грошей без года (1709) "Бабочка"? По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 8 грошей без года (1709) "Бабочка" составляет 33000 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 8 грошей без года (1709) "Бабочка"? Информация о текущей стоимости польской монеты 8 грошей без года (1709) "Бабочка" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.