8 грошей без года (1709) "Бабочка" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - 8 грошей без года (1709) "Бабочка" - цена серебряной монеты - Польша, Август II СильныйРеверс монеты - 8 грошей без года (1709) "Бабочка" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: MARCINIAK

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес7 гр
  • Диаметр29 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодАвгуст II Сильный
  • Номинал8 грошей
  • Годбез года (1709)
  • ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:33000 USD
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 8 грошей без года (1709) года "Бабочка". Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4887 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 65000 EUR. Торги состоялись 16 марта 2016.

Сохранность
Польша 8 грошей без года (1709) "Бабочка" на аукционе MARCINIAK - 8 февраля 2024
ПродавецMARCINIAK
Дата8 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
17366 $
Цена в валюте аукциона 70000 PLN
Польша 8 грошей без года (1709) "Бабочка" на аукционе Busso Peus - 9 ноября 2018
ПродавецBusso Peus
Дата9 ноября 2018
СохранностьXF
Цена
9076 $
Цена в валюте аукциона 8000 EUR
Польша 8 грошей без года (1709) "Бабочка" на аукционе Künker - 17 марта 2016
ПродавецKünker
Дата17 марта 2016
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Августа II Сильного 8 грошей без года (1709) "Бабочка"?

По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 8 грошей без года (1709) "Бабочка" составляет 33000 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 8 грошей без года (1709) "Бабочка"?

Информация о текущей стоимости польской монеты 8 грошей без года (1709) "Бабочка" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 8 грошей без года (1709) "Бабочка"?

Для продажи 8 грошей без года (1709) "Бабочка" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

