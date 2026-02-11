8 грошей без года (1709) "Бабочка" (Польша, Август II Сильный)
Фотография: MARCINIAK
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес7 гр
- Диаметр29 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаПольша
- ПериодАвгуст II Сильный
- Номинал8 грошей
- Годбез года (1709)
- ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 8 грошей без года (1709) года "Бабочка". Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4887 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 65000 EUR. Торги состоялись 16 марта 2016.
Сколько стоит серебряная монета Августа II Сильного 8 грошей без года (1709) "Бабочка"?
По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 8 грошей без года (1709) "Бабочка" составляет 33000 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 8 грошей без года (1709) "Бабочка"?
Информация о текущей стоимости польской монеты 8 грошей без года (1709) "Бабочка" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 8 грошей без года (1709) "Бабочка"?
Для продажи 8 грошей без года (1709) "Бабочка" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.