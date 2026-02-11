Полдуката без года (1709) "Возвращение польского престола 1710" (Польша, Август II Сильный)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- МеталлЗолото
- Вес1,68 гр
- Диаметр15 мм
Описание
- СтранаПольша
- ПериодАвгуст II Сильный
- НоминалПолдуката
- Годбез года (1709)
- ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты полдуката без года (1709) года "Возвращение польского престола 1710". Это золотая монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1178 проданному на аукционе SINCONA AG за 8500 CHF. Торги состоялись 24 октября 2011.
Сколько стоит золотая монета Августа II Сильного полдуката без года (1709) "Возвращение польского престола 1710"?
По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты полдуката без года (1709) "Возвращение польского престола 1710" составляет 7200 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене полдуката без года (1709) "Возвращение польского престола 1710"?
Информация о текущей стоимости польской монеты полдуката без года (1709) "Возвращение польского престола 1710" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету полдуката без года (1709) "Возвращение польского престола 1710"?
Для продажи полдуката без года (1709) "Возвращение польского престола 1710" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.