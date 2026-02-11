Полдуката без года (1709) "Возвращение польского престола 1710" (Польша, Август II Сильный)

Сколько стоит золотая монета Августа II Сильного полдуката без года (1709) "Возвращение польского престола 1710"? По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты полдуката без года (1709) "Возвращение польского престола 1710" составляет 7200 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене полдуката без года (1709) "Возвращение польского престола 1710"? Информация о текущей стоимости польской монеты полдуката без года (1709) "Возвращение польского престола 1710" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.