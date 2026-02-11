flag
ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020

16 грошей без года (1709) "Бабочка" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - 16 грошей без года (1709) "Бабочка" - цена серебряной монеты - Польша, Август II СильныйРеверс монеты - 16 грошей без года (1709) "Бабочка" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес14,383 гр
  • Диаметр34,6 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодАвгуст II Сильный
  • Номинал16 грошей
  • Годбез года (1709)
  • ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг PCGS для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:30000 USD
График аукционных продаж 16 грошей без года (1709) "Бабочка" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 16 грошей без года (1709) года "Бабочка". Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4572 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 42000 EUR. Торги состоялись 9 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
Польша 16 грошей без года (1709) "Бабочка" на аукционе Niemczyk - 17 сентября 2022
Польша 16 грошей без года (1709) "Бабочка" на аукционе Niemczyk - 17 сентября 2022
ПродавецNiemczyk
Дата17 сентября 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
35003 $
Цена в валюте аукциона 165000 PLN
Польша 16 грошей без года (1709) "Бабочка" на аукционе Künker - 11 октября 2018
ПродавецKünker
Дата11 октября 2018
СохранностьMS63 NGC
Цена
48589 $
Цена в валюте аукциона 42000 EUR
Польша 16 грошей без года (1709) "Бабочка" на аукционе Niemczyk - 22 апреля 2017
Польша 16 грошей без года (1709) "Бабочка" на аукционе Niemczyk - 22 апреля 2017
ПродавецNiemczyk
Дата22 апреля 2017
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 16 грошей без года (1709) "Бабочка" на аукционе Künker - 16 марта 2016
ПродавецKünker
Дата16 марта 2016
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 16 грошей без года (1709) "Бабочка" на аукционе Künker - 4 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата4 февраля 2016
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 16 грошей без года (1709) "Бабочка" на аукционе Künker - 2 февраля 2012
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2012
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 16 грошей без года (1709) "Бабочка" на аукционе Künker - 21 июня 2011
ПродавецKünker
Дата21 июня 2011
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 16 грошей без года (1709) "Бабочка" на аукционе Stack's - 25 апреля 2008
Польша 16 грошей без года (1709) "Бабочка" на аукционе Stack's - 25 апреля 2008
ПродавецStack's
Дата25 апреля 2008
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 16 грошей без года (1709) "Бабочка" на аукционе CNG - 6 декабря 2000
Польша 16 грошей без года (1709) "Бабочка" на аукционе CNG - 6 декабря 2000
Из коллекции Каролькевича
ПродавецCNG
Дата6 декабря 2000
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 16 грошей без года (1709) "Бабочка" на аукционе Künker - 15 июня 1999
ПродавецKünker
Дата15 июня 1999
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Августа II Сильного 16 грошей без года (1709) "Бабочка"?

По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 16 грошей без года (1709) "Бабочка" составляет 30000 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 16 грошей без года (1709) "Бабочка"?

Информация о текущей стоимости польской монеты 16 грошей без года (1709) "Бабочка" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 16 грошей без года (1709) "Бабочка"?

Для продажи 16 грошей без года (1709) "Бабочка" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ПольшиКаталог монет Августа II СильногоМонеты Польши 1709 годаВсе польские монетыпольские серебряные монетыпольские монеты номиналом 16 грошейНумизматические аукционы