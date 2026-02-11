16 грошей без года (1709) "Бабочка" (Польша, Август II Сильный)
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес14,383 гр
- Диаметр34,6 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаПольша
- ПериодАвгуст II Сильный
- Номинал16 грошей
- Годбез года (1709)
- ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 16 грошей без года (1709) года "Бабочка". Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4572 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 42000 EUR. Торги состоялись 9 октября 2018.
Сколько стоит серебряная монета Августа II Сильного 16 грошей без года (1709) "Бабочка"?
По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 16 грошей без года (1709) "Бабочка" составляет 30000 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 16 грошей без года (1709) "Бабочка"?
Информация о текущей стоимости польской монеты 16 грошей без года (1709) "Бабочка" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 16 грошей без года (1709) "Бабочка"?
Для продажи 16 грошей без года (1709) "Бабочка" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.