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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Перу 1789 года

Золотые монеты (Карл III)

Аверс
Реверс
8 эскудо 1789 IJ
Средняя цена 1500 $
Продажи
1 46
Аверс
Реверс
4 эскудо 1789 IJ
Средняя цена 4100 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 эскудо 1789 IJ
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 эскудо 1789 IJ
Средняя цена 250 $
Продажи
0 2

Золотые монеты (Карл IV)

Аверс
Реверс
8 эскудо 1789 IJ
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 98
Аверс
Реверс
4 эскудо 1789 IJ
Средняя цена 3400 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 эскудо 1789 IJ
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 эскудо 1789 IJ
Средняя цена
Продажи
0 1
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