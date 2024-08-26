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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1789 года IJ (Перу, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1789 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1789 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1789
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1789 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 2140 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3400 USD. Торги состоялись 15 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 4 эскудо 1789 IJ на аукционе Stack's - January 16, 2022
Перу 4 эскудо 1789 IJ на аукционе Stack's - January 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
3400 $
Цена в валюте аукциона 3400 USD
Перу 4 эскудо 1789 IJ на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
2532 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Перу 4 эскудо 1789 IJ на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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