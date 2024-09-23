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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1789 года IJ (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1789 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1789 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1789
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1789 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 599 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 270 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.

Сохранность
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  • Cayón (1)
Перу 1 эскудо 1789 IJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
246 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Перу 1 эскудо 1789 IJ на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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