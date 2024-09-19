Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1789 года IJ (Перу, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1789
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1789 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 39529 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2291.25 USD. Торги состоялись 5 ноября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1562 $
Цена в валюте аукциона 17000 NOK
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
1585 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 13 сентября 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 19 мая 2016
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 11 ноября 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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