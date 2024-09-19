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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1789 года IJ (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1789 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1789 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1789
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1789 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 39529 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2291.25 USD. Торги состоялись 5 ноября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 8 эскудо 1789 IJ на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1562 $
Цена в валюте аукциона 17000 NOK
Перу 8 эскудо 1789 IJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
1585 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Перу 8 эскудо 1789 IJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1789 IJ на аукционе Stack's - January 14, 2023
Перу 8 эскудо 1789 IJ на аукционе Stack's - January 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Перу 8 эскудо 1789 IJ на аукционе Hess Divo - June 1, 2022
Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1789 IJ на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1789 IJ на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1789 IJ на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1789 IJ на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1789 IJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
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Перу 8 эскудо 1789 IJ на аукционе Warin Global Investments - September 13, 2019
Продавец Warin Global Investments
Дата 13 сентября 2019
Сохранность AU53 PCGS
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Перу 8 эскудо 1789 IJ на аукционе Tauler & Fau - June 18, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1789 IJ на аукционе Sedwick - May 3, 2019
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1789 IJ на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1789 IJ на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1789 IJ на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1789 IJ на аукционе Sedwick - May 19, 2016
Продавец Sedwick
Дата 19 мая 2016
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1789 IJ на аукционе Cayón - January 27, 2016
Продавец Cayón
Дата 27 января 2016
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1789 IJ на аукционе Stack's - November 11, 2015
Перу 8 эскудо 1789 IJ на аукционе Stack's - November 11, 2015
Продавец Stack's
Дата 11 ноября 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1789 IJ на аукционе Aureo & Calicó - July 7, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1789 IJ на аукционе HERVERA - April 30, 2015
Продавец HERVERA
Дата 30 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Перу 8 эскудо 1789 IJ на аукционе Stack's - August 18, 2024
Перу 8 эскудо 1789 IJ на аукционе Stack's - August 18, 2024
Перу 8 эскудо 1789 IJ на аукционе Stack's - August 18, 2024
Перу 8 эскудо 1789 IJ на аукционе Stack's - August 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2024
Сохранность AU53 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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