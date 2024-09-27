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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1789 года IJ (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1789 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1789 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1789
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1789 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 269 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3800 EUR. Торги состоялись 15 марта 2023.

Сохранность
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Перу 4 эскудо 1789 IJ на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
4076 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Перу 4 эскудо 1789 IJ на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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