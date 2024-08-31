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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1789 года IJ (Перу, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1789 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1789 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1789
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (98)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1789 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1167 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 6900 USD. Торги состоялись 25 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 8 эскудо 1789 IJ на аукционе Leu - July 16, 2024
Продавец Leu
Дата 16 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1675 $
Цена в валюте аукциона 1500 CHF
Перу 8 эскудо 1789 IJ на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
1712 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Перу 8 эскудо 1789 IJ на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1789 IJ на аукционе Münzenonline - April 28, 2023
Продавец Münzenonline
Дата 28 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1789 IJ на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Перу 8 эскудо 1789 IJ на аукционе Oslo Myntgalleri - November 20, 2022
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 20 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1789 IJ на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1789 IJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1789 IJ на аукционе HARMERS - September 26, 2022
Продавец HARMERS
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1789 IJ на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1789 IJ на аукционе Auction World - July 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1789 IJ на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
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Перу 8 эскудо 1789 IJ на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
Перу 8 эскудо 1789 IJ на аукционе Jesús Vico - July 20, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1789 IJ на аукционе Auction World - July 19, 2021
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1789 IJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1789 IJ на аукционе Oslo Myntgalleri - May 9, 2021
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 9 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1789 IJ на аукционе Jesús Vico - April 14, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 14 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1789 IJ на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1789 IJ на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1789 IJ на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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