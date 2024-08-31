Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1789 года IJ (Перу, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1789
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (98)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1789 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1167 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 6900 USD. Торги состоялись 25 мая 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
1712 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 28 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 20 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец HARMERS
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность XF45 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
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Продавец Jesús Vico
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
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Дата 19 июля 2021
Сохранность AU55 NGC
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Дата 3 июня 2021
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Дата 9 мая 2021
Сохранность VF
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Дата 14 апреля 2021
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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