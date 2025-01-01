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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Монеты Нассау 1844 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1844
Средняя цена1700 $
Продажи
043
Аверс
Реверс
1 гульден 1844
Средняя цена190 $
Продажи
017
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1844
Средняя цена120 $
Продажи
09
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1844
Средняя цена65 $
Продажи
07
Аверс
Реверс
3 крейцера 1844
Средняя цена75 $
Продажи
011

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1844
Средняя цена45 $
Продажи
03
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