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1844
Монеты Нассау 1844 года
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2 талера 1844
Средняя цена
1700 $
Продажи
0
43
1 гульден 1844
Средняя цена
190 $
Продажи
0
17
1/2 гульдена 1844
Средняя цена
120 $
Продажи
0
9
6 крейцеров 1844
Средняя цена
65 $
Продажи
0
7
3 крейцера 1844
Средняя цена
75 $
Продажи
0
11
Медные монеты
1 крейцер 1844
Средняя цена
45 $
Продажи
0
3
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