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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1 гульден 1844 года (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - 1 гульден 1844 года - цена серебряной монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - 1 гульден 1844 года - цена серебряной монеты - Нассау, Адольф

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр30 мм
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC93,366

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • Номинал1 гульден
  • Год1844
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 гульден 1844 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 945 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 750 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау 1 гульден 1844 на аукционе Solidus Numismatik - 20 мая 2025
ПродавецSolidus Numismatik
Дата20 мая 2025
СохранностьXF
Цена
Нассау 1 гульден 1844 на аукционе CoinsNB - 17 мая 2025
ПродавецCoinsNB
Дата17 мая 2025
СохранностьAU
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 58 EUR
Нассау 1 гульден 1844 на аукционе Rare Coins - 20 декабря 2024
ПродавецRare Coins
Дата20 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 5500 RUB
Нассау 1 гульден 1844 на аукционе Grün - 15 ноября 2023
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2023
СохранностьMS65 PCGS
Цена
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Нассау 1 гульден 1844 на аукционе SINCONA - 27 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата27 октября 2022
СохранностьMS65 PCGS
Цена
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Нассау 1 гульден 1844 на аукционе SINCONA - 19 мая 2022
ПродавецSINCONA
Дата19 мая 2022
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Нассау 1 гульден 1844 на аукционе Chaponnière - 20 ноября 2021
ПродавецChaponnière
Дата20 ноября 2021
СохранностьMS65 PCGS
Цена
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Нассау 1 гульден 1844 на аукционе WAG - 10 марта 2019
ПродавецWAG
Дата10 марта 2019
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1 гульден 1844 на аукционе Künker - 1 марта 2018
ПродавецKünker
Дата1 марта 2018
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1 гульден 1844 на аукционе Teutoburger - 9 декабря 2017
ПродавецTeutoburger
Дата9 декабря 2017
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1 гульден 1844 на аукционе Gärtner - 17 июня 2017
ПродавецGärtner
Дата17 июня 2017
СохранностьVF
Цена
Нассау 1 гульден 1844 на аукционе Westfälische - 8 сентября 2016
ПродавецWestfälische
Дата8 сентября 2016
СохранностьAU
Цена
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Нассау 1 гульден 1844 на аукционе WAG - 8 мая 2016
ПродавецWAG
Дата8 мая 2016
СохранностьVF
Цена
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Нассау 1 гульден 1844 на аукционе Höhn - 6 июня 2015
ПродавецHöhn
Дата6 июня 2015
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1 гульден 1844 на аукционе Sonntag - 10 декабря 2014
ПродавецSonntag
Дата10 декабря 2014
СохранностьXF
Цена
Нассау 1 гульден 1844 на аукционе Höhn - 3 мая 2014
ПродавецHöhn
Дата3 мая 2014
СохранностьVF
Цена
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Нассау 1 гульден 1844 на аукционе Künker - 9 февраля 2012
ПродавецKünker
Дата9 февраля 2012
СохранностьXF
Цена

Где продать?

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