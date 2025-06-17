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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

3 крейцера 1844 года (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - 3 крейцера 1844 года - цена серебряной монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - 3 крейцера 1844 года - цена серебряной монеты - Нассау, Адольф

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,338)
  • Вес1,28 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
  • Диаметр17,31 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC56,350

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • Номинал3 крейцера
  • Год1844
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 3 крейцера 1844 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 1491 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 90 EUR. Торги состоялись 15 мая 2014.

Сохранность
Нассау 3 крейцера 1844 на аукционе WAG - 10 декабря 2023
ПродавецWAG
Дата10 декабря 2023
СохранностьUNC
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Нассау 3 крейцера 1844 на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Нассау 3 крейцера 1844 на аукционе HIRSCH - 16 февраля 2023
ПродавецHIRSCH
Дата16 февраля 2023
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 3 крейцера 1844 на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 3 крейцера 1844 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 12 марта 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 марта 2021
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 3 крейцера 1844 на аукционе Aste - 26 февраля 2021
ПродавецAste
Дата26 февраля 2021
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 3 крейцера 1844 на аукционе Heritage Eur - 19 ноября 2016
ПродавецHeritage Eur
Дата19 ноября 2016
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 3 крейцера 1844 на аукционе Grün - 9 ноября 2016
ПродавецGrün
Дата9 ноября 2016
СохранностьUNC
Цена
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Нассау 3 крейцера 1844 на аукционе Grün - 21 ноября 2014
ПродавецGrün
Дата21 ноября 2014
СохранностьUNC
Цена
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Нассау 3 крейцера 1844 на аукционе Grün - 16 мая 2014
ПродавецGrün
Дата16 мая 2014
СохранностьUNC
Цена
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Нассау 3 крейцера 1844 на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьUNC
Цена

Где продать?

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