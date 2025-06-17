НассауПериод:1808-1864 1808-1864
3 крейцера 1844 года (Нассау, Адольф)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,338)
- Вес1,28 гр
- Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
- Диаметр17,31 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC56,350
Описание
- СтранаНассау
- ПериодАдольф
- Номинал3 крейцера
- Год1844
- ПравительАдольф (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 3 крейцера 1844 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 1491 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 90 EUR. Торги состоялись 15 мая 2014.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 марта 2021
СохранностьXF
Цена
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