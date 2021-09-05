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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1 крейцер 1844 года (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - 1 крейцер 1844 года - цена монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - 1 крейцер 1844 года - цена монеты - Нассау, Адольф

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес3,7 - 4,2 гр
  • Диаметр21,3 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC188,100

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • Номинал1 крейцер
  • Год1844
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 крейцер 1844 года. Это медная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 1068 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 70 EUR. Торги состоялись 5 сентября 2021.

Сохранность
Нассау 1 крейцер 1844 на аукционе WCN - 5 сентября 2024
ПродавецWCN
Дата5 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Нассау 1 крейцер 1844 на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Нассау 1 крейцер 1844 на аукционе WAG - 5 сентября 2021
ПродавецWAG
Дата5 сентября 2021
СохранностьUNC
Цена
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