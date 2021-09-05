НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1 крейцер 1844 года (Нассау, Адольф)
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 крейцер 1844 года. Это медная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 1068 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 70 EUR. Торги состоялись 5 сентября 2021.
Сохранность
Где продать?
Для продажи 1 крейцер 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы