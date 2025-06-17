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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1/2 гульдена 1844 года (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1844 года - цена серебряной монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - 1/2 гульдена 1844 года - цена серебряной монеты - Нассау, Адольф

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр24,15 мм
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC116,966

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • Номинал1/2 гульдена
  • Год1844
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1/2 гульдена 1844 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 792 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 290 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау 1/2 гульдена 1844 на аукционе Möller - 22 мая 2024
ПродавецMöller
Дата22 мая 2024
СохранностьXF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Нассау 1/2 гульдена 1844 на аукционе Künker - 19 апреля 2023
ПродавецKünker
Дата19 апреля 2023
СохранностьAU
Цена
148 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Нассау 1/2 гульдена 1844 на аукционе WAG - 13 ноября 2022
ПродавецWAG
Дата13 ноября 2022
СохранностьMS65 PCGS
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1844 на аукционе Künker - 17 июля 2019
ПродавецKünker
Дата17 июля 2019
СохранностьAU
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1844 на аукционе Niemczyk - 17 июня 2019
Нассау 1/2 гульдена 1844 на аукционе Niemczyk - 17 июня 2019
ПродавецNiemczyk
Дата17 июня 2019
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1844 на аукционе Künker - 1 марта 2018
ПродавецKünker
Дата1 марта 2018
СохранностьAU
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1844 на аукционе WAG - 15 января 2017
ПродавецWAG
Дата15 января 2017
СохранностьAU
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1844 на аукционе WAG - 8 февраля 2015
ПродавецWAG
Дата8 февраля 2015
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1844 на аукционе Heritage Eur - 17 ноября 2012
ПродавецHeritage Eur
Дата17 ноября 2012
СохранностьF
Цена
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Где продать?

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