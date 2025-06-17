НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1/2 гульдена 1844 года (Нассау, Адольф)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес5,303 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
- Диаметр24,15 мм
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC116,966
Описание
- СтранаНассау
- ПериодАдольф
- Номинал1/2 гульдена
- Год1844
- ПравительАдольф (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1/2 гульдена 1844 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 792 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 290 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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