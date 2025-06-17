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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

6 крейцеров 1844 года (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1844 года - цена серебряной монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - 6 крейцеров 1844 года - цена серебряной монеты - Нассау, Адольф

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,339)
  • Вес2,55 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8645 гр
  • Диаметр20 мм
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC73,280

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1844
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 6 крейцеров 1844 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 198 проданному на аукционе BAC Numismatics за 120 EUR. Торги состоялись 22 марта 2017.

Сохранность
Нассау 6 крейцеров 1844 на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Нассау 6 крейцеров 1844 на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Нассау 6 крейцеров 1844 на аукционе Künker - 17 июля 2019
ПродавецKünker
Дата17 июля 2019
СохранностьAU
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Нассау 6 крейцеров 1844 на аукционе Höhn - 9 ноября 2017
ПродавецHöhn
Дата9 ноября 2017
СохранностьXF
Цена
Нассау 6 крейцеров 1844 на аукционе Möller - 6 ноября 2017
ПродавецMöller
Дата6 ноября 2017
СохранностьXF
Цена
Нассау 6 крейцеров 1844 на аукционе BAC - 22 марта 2017
ПродавецBAC
Дата22 марта 2017
СохранностьUNC
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Нассау 6 крейцеров 1844 на аукционе BAC - 2 ноября 2016
ПродавецBAC
Дата2 ноября 2016
СохранностьUNC
Цена
Нассау 6 крейцеров 1844 на аукционе Höhn - 4 июня 2016
ПродавецHöhn
Дата4 июня 2016
СохранностьUNC
Цена

Где продать?

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