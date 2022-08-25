НассауПериод:1808-1864 1808-1864
2 талера 1844 года (Нассау, Адольф)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр41 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC21,000
Описание
- СтранаНассау
- ПериодАдольф
- Номинал2 талера
- Год1844
- ПравительАдольф (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 2 талера 1844 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 35594 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9600 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
123
Где продать?
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