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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

2 талера 1844 года (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - 2 талера 1844 года - цена серебряной монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - 2 талера 1844 года - цена серебряной монеты - Нассау, Адольф

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр41 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC21,000

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • Номинал2 талера
  • Год1844
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 2 талера 1844 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 35594 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9600 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау 2 талера 1844 на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьAU
Цена
1421 $
Цена в валюте аукциона 1250 EUR
Нассау 2 талера 1844 на аукционе Gärtner - 18 февраля 2025
ПродавецGärtner
Дата18 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
272 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Нассау 2 талера 1844 на аукционе CNG - 20 ноября 2024
ПродавецCNG
Дата20 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Нассау 2 талера 1844 на аукционе Frankfurter - 8 ноября 2024
ПродавецFrankfurter
Дата8 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
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Нассау 2 талера 1844 на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
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Нассау 2 талера 1844 на аукционе Künker - 19 июня 2024
ПродавецKünker
Дата19 июня 2024
СохранностьAU
Цена
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Нассау 2 талера 1844 на аукционе Teutoburger - 16 апреля 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 апреля 2024
СохранностьAU
Цена
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Нассау 2 талера 1844 на аукционе Nihon - 10 декабря 2023
ПродавецNihon
Дата10 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
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Нассау 2 талера 1844 на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
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Нассау 2 талера 1844 на аукционе Auction World - 16 июля 2023
ПродавецAuction World
Дата16 июля 2023
СохранностьНет оценки
Цена
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Нассау 2 талера 1844 на аукционе Heritage - 28 августа 2022
ПродавецHeritage
Дата28 августа 2022
СохранностьMS66 PCGS
Цена
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Нассау 2 талера 1844 на аукционе Teutoburger - 27 мая 2022
ПродавецTeutoburger
Дата27 мая 2022
СохранностьVF
Цена
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Нассау 2 талера 1844 на аукционе Sonntag - 24 ноября 2020
ПродавецSonntag
Дата24 ноября 2020
СохранностьAU
Цена
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Нассау 2 талера 1844 на аукционе WAG - 8 декабря 2019
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2019
СохранностьVF
Цена
******
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Нассау 2 талера 1844 на аукционе Grün - 12 ноября 2019
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2019
СохранностьVF
Цена
******
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Нассау 2 талера 1844 на аукционе Grün - 14 мая 2019
ПродавецGrün
Дата14 мая 2019
СохранностьVF
Цена
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Нассау 2 талера 1844 на аукционе Gorny & Mosch - 16 октября 2018
ПродавецGorny & Mosch
Дата16 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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Нассау 2 талера 1844 на аукционе Rauch - 23 июня 2018
ПродавецRauch
Дата23 июня 2018
СохранностьVF
Цена
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Нассау 2 талера 1844 на аукционе Sonntag - 5 июня 2018
ПродавецSonntag
Дата5 июня 2018
СохранностьXF
Цена
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Нассау 2 талера 1844 на аукционе Teutoburger - 9 декабря 2017
ПродавецTeutoburger
Дата9 декабря 2017
СохранностьXF
Цена
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Нассау 2 талера 1844 на аукционе Busso Peus - 14 января 2017
ПродавецBusso Peus
Дата14 января 2017
СохранностьVF
Цена
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