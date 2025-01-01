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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Монеты Нассау 1813 года

Серебряные монеты (Фридрих Вильгельм)

Аверс
Реверс
Талер 1813 CT L
Средняя цена590 $
Продажи
096

Серебряные монеты (Фридрих Август)

Аверс
Реверс
Талер 1813 CT L
Средняя цена620 $
Продажи
022
Аверс
Реверс
3 крейцера 1813
Средняя цена120 $
Продажи
07

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1813 L
Средняя цена2 $
Продажи
03
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1813 L
Средняя цена35 $
Продажи
024
Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1813 L
Средняя цена50 $
Продажи
05
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