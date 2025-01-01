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1813
Монеты Нассау 1813 года
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Серебряные монеты (Фридрих Вильгельм)
Талер 1813 CT L
Средняя цена
590 $
Продажи
0
96
Серебряные монеты (Фридрих Август)
Талер 1813 CT L
Средняя цена
620 $
Продажи
0
22
3 крейцера 1813
Средняя цена
120 $
Продажи
0
7
Медные монеты
1 крейцер 1813 L
Средняя цена
2 $
Продажи
0
3
1/2 крейцера 1813 L
Средняя цена
35 $
Продажи
0
24
1/4 крейцера 1813 L
Средняя цена
50 $
Продажи
0
5
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