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Талер 1813 года CT L (Нассау, Фридрих Август)

Аверс монеты - Талер 1813 года CT L - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих АвгустРеверс монеты - Талер 1813 года CT L - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих Август

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,833)
  • Вес28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр40 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC42,273

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Август
  • НоминалТалер
  • Год1813
  • ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
  • Монетный дворЭренбрайтштайн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1813 года со знаком CT L. Это серебряная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 2945 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1100 EUR. Торги состоялись 16 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау Талер 1813 CT L на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьVF
Цена
315 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Нассау Талер 1813 CT L на аукционе WAG - 14 апреля 2024
ПродавецWAG
Дата14 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
491 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Нассау Талер 1813 CT L на аукционе Sonntag - 6 июня 2023
ПродавецSonntag
Дата6 июня 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1813 CT L на аукционе Sonntag - 29 ноября 2022
ПродавецSonntag
Дата29 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1813 CT L на аукционе Künker - 30 сентября 2022
ПродавецKünker
Дата30 сентября 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1813 CT L на аукционе WAG - 16 февраля 2020
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2020
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1813 CT L на аукционе Auction World - 20 октября 2019
ПродавецAuction World
Дата20 октября 2019
СохранностьAU58 NGC
Цена
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Нассау Талер 1813 CT L на аукционе Künker - 1 марта 2018
ПродавецKünker
Дата1 марта 2018
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1813 CT L на аукционе GINZA - 18 ноября 2017
ПродавецGINZA
Дата18 ноября 2017
СохранностьAU58 NGC
Цена
Нассау Талер 1813 CT L на аукционе Teutoburger - 9 сентября 2017
ПродавецTeutoburger
Дата9 сентября 2017
СохранностьAU
Цена
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Нассау Талер 1813 CT L на аукционе Grün - 17 мая 2017
ПродавецGrün
Дата17 мая 2017
СохранностьUNC
Цена
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Нассау Талер 1813 CT L на аукционе Grün - 13 мая 2016
ПродавецGrün
Дата13 мая 2016
СохранностьVF
Цена
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Нассау Талер 1813 CT L на аукционе Grün - 13 мая 2016
ПродавецGrün
Дата13 мая 2016
СохранностьUNC
Цена
******
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Нассау Талер 1813 CT L на аукционе WAG - 12 июля 2015
ПродавецWAG
Дата12 июля 2015
СохранностьVF
Цена
Нассау Талер 1813 CT L на аукционе Busso Peus - 1 ноября 2013
ПродавецBusso Peus
Дата1 ноября 2013
СохранностьXF
Цена
******
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Нассау Талер 1813 CT L на аукционе Künker - 13 марта 2013
ПродавецKünker
Дата13 марта 2013
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1813 CT L на аукционе Künker - 20 июня 2011
ПродавецKünker
Дата20 июня 2011
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1813 CT L на аукционе UBS - 27 января 2004
ПродавецUBS
Дата27 января 2004
СохранностьXF
Цена
Нассау Талер 1813 CT L на аукционе Künker - 24 сентября 2003
ПродавецKünker
Дата24 сентября 2003
СохранностьVF
Цена
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Нассау Талер 1813 CT L на аукционе UBS - 15 сентября 2003
ПродавецUBS
Дата15 сентября 2003
СохранностьXF
Цена
Нассау Талер 1813 CT L на аукционе Künker - 18 июня 2003
ПродавецKünker
Дата18 июня 2003
СохранностьAU
Цена
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