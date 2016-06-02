НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1/4 крейцера 1813 года L (Нассау, Фридрих Август)
Фотография: WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес0,8 - 1,9 гр
- Диаметр19 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC279,830
Описание
- СтранаНассау
- ПериодФридрих Август
- Номинал1/4 крейцера
- Год1813
- ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
- Монетный дворЭренбрайтштайн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1/4 крейцера 1813 года со знаком L. Это медная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 2887 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 110 EUR. Торги состоялись 2 июня 2016.
Сохранность
Где продать?
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