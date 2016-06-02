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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1/4 крейцера 1813 года L (Нассау, Фридрих Август)

Аверс монеты - 1/4 крейцера 1813 года L - цена монеты - Нассау, Фридрих АвгустРеверс монеты - 1/4 крейцера 1813 года L - цена монеты - Нассау, Фридрих Август

Фотография: WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес0,8 - 1,9 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC279,830

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Август
  • Номинал1/4 крейцера
  • Год1813
  • ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
  • Монетный дворЭренбрайтштайн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1/4 крейцера 1813 года со знаком L. Это медная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 2887 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 110 EUR. Торги состоялись 2 июня 2016.

Сохранность
Нассау 1/4 крейцера 1813 L на аукционе Wójcicki - 5 октября 2024
Нассау 1/4 крейцера 1813 L на аукционе Wójcicki - 5 октября 2024
ПродавецWójcicki
Дата5 октября 2024
СохранностьUNC
Цена
Нассау 1/4 крейцера 1813 L на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Нассау 1/4 крейцера 1813 L на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьXF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 165 CZK
Нассау 1/4 крейцера 1813 L на аукционе Wójcicki - 17 марта 2024
Нассау 1/4 крейцера 1813 L на аукционе Wójcicki - 17 марта 2024
ПродавецWójcicki
Дата17 марта 2024
СохранностьUNC
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Нассау 1/4 крейцера 1813 L на аукционе Katz - 31 января 2021
ПродавецKatz
Дата31 января 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1/4 крейцера 1813 L на аукционе Höhn - 4 июня 2016
ПродавецHöhn
Дата4 июня 2016
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

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