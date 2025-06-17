НассауПериод:1808-1864 1808-1864
Талер 1813 года CT L (Нассау, Фридрих Вильгельм)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,833)
- Вес28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр39 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC42,273
Описание
- СтранаНассау
- ПериодФридрих Вильгельм
- НоминалТалер
- Год1813
- ПравительФридрих Вильгельм (Князь Нассау)
- Монетный дворЭренбрайтштайн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (96)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1813 года со знаком CT L. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 240 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата15 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
******
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123...5
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