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Талер 1813 года CT L (Нассау, Фридрих Вильгельм)

Аверс монеты - Талер 1813 года CT L - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих ВильгельмРеверс монеты - Талер 1813 года CT L - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих Вильгельм

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,833)
  • Вес28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр39 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC42,273

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Вильгельм
  • НоминалТалер
  • Год1813
  • ПравительФридрих Вильгельм (Князь Нассау)
  • Монетный дворЭренбрайтштайн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (96)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1813 года со знаком CT L. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 240 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау Талер 1813 CT L на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
Нассау Талер 1813 CT L на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
Нассау Талер 1813 CT L на аукционе Künker - 5 декабря 2024
ПродавецKünker
Дата5 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
494 $
Цена в валюте аукциона 470 EUR
Нассау Талер 1813 CT L на аукционе Künker - 5 декабря 2024
ПродавецKünker
Дата5 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
484 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Нассау Талер 1813 CT L на аукционе Dorotheum - 15 ноября 2024
ПродавецDorotheum
Дата15 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1813 CT L на аукционе Stack's - 1 ноября 2024
Нассау Талер 1813 CT L на аукционе Stack's - 1 ноября 2024
ПродавецStack's
Дата1 ноября 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1813 CT L на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1813 CT L на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1813 CT L на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1813 CT L на аукционе Auctiones - 16 июня 2024
ПродавецAuctiones
Дата16 июня 2024
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1813 CT L на аукционе Emporium Hamburg - 16 мая 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата16 мая 2024
СохранностьXF
Цена
Нассау Талер 1813 CT L на аукционе Höhn - 19 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата19 апреля 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1813 CT L на аукционе Künker - 8 декабря 2023
ПродавецKünker
Дата8 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
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Нассау Талер 1813 CT L на аукционе Emporium Hamburg - 24 ноября 2023
ПродавецEmporium Hamburg
Дата24 ноября 2023
СохранностьAU
Цена
Нассау Талер 1813 CT L на аукционе Höhn - 11 ноября 2023
ПродавецHöhn
Дата11 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
******
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Нассау Талер 1813 CT L на аукционе SINCONA - 26 октября 2023
ПродавецSINCONA
Дата26 октября 2023
СохранностьXF
Цена
Нассау Талер 1813 CT L на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
******
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Нассау Талер 1813 CT L на аукционе Stack's - 13 сентября 2023
Нассау Талер 1813 CT L на аукционе Stack's - 13 сентября 2023
ПродавецStack's
Дата13 сентября 2023
СохранностьНет оценки NGC
Цена
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Нассау Талер 1813 CT L на аукционе Emporium Hamburg - 17 ноября 2022
ПродавецEmporium Hamburg
Дата17 ноября 2022
СохранностьUNC
Цена
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Нассау Талер 1813 CT L на аукционе Numismatica Genevensis - 15 ноября 2022
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата15 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
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Нассау Талер 1813 CT L на аукционе Emporium Hamburg - 5 мая 2022
ПродавецEmporium Hamburg
Дата5 мая 2022
СохранностьXF
Цена
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