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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1 крейцер 1813 года L (Нассау, Фридрих Август)

Аверс монеты - 1 крейцер 1813 года L - цена монеты - Нассау, Фридрих АвгустРеверс монеты - 1 крейцер 1813 года L - цена монеты - Нассау, Фридрих Август

Фотография: Numismatica Ferrarese

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес4,5 гр
  • Диаметр22 - 24 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC130,990

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Август
  • Номинал1 крейцер
  • Год1813
  • ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
  • Монетный дворЭренбрайтштайн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 крейцер 1813 года со знаком L. Это медная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 1264 проданному на аукционе Numismatica Ferrarese за 7 EUR. Торги состоялись 22 сентября 2022.

Сохранность
Нассау 1 крейцер 1813 L на аукционе Numismatica Ferrarese - 24 сентября 2022
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата24 сентября 2022
СохранностьVF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Нассау 1 крейцер 1813 L на аукционе Numismatica Ferrarese - 20 февраля 2022
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата20 февраля 2022
СохранностьVF
Цена
Нассау 1 крейцер 1813 L на аукционе Numismatica Ferrarese - 4 августа 2021
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата4 августа 2021
СохранностьF
Цена

Где продать?

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