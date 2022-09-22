НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1 крейцер 1813 года L (Нассау, Фридрих Август)
Фотография: Numismatica Ferrarese
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес4,5 гр
- Диаметр22 - 24 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC130,990
Описание
- СтранаНассау
- ПериодФридрих Август
- Номинал1 крейцер
- Год1813
- ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
- Монетный дворЭренбрайтштайн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 крейцер 1813 года со знаком L. Это медная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 1264 проданному на аукционе Numismatica Ferrarese за 7 EUR. Торги состоялись 22 сентября 2022.
Сохранность
Где продать?
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