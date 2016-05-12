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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1/2 крейцера 1813 года L (Нассау, Фридрих Август)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1813 года L - цена монеты - Нассау, Фридрих АвгустРеверс монеты - 1/2 крейцера 1813 года L - цена монеты - Нассау, Фридрих Август

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,5 - 3,4 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC444,500

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Август
  • Номинал1/2 крейцера
  • Год1813
  • ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
  • Монетный дворЭренбрайтштайн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1/2 крейцера 1813 года со знаком L. Это медная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 2067 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 280 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.

Сохранность
Нассау 1/2 крейцера 1813 L на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Нассау 1/2 крейцера 1813 L на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Нассау 1/2 крейцера 1813 L на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьXF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 100 CZK
Нассау 1/2 крейцера 1813 L на аукционе Russiancoin - 25 января 2024
ПродавецRussiancoin
Дата25 января 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/2 крейцера 1813 L на аукционе Russiancoin - 9 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 ноября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/2 крейцера 1813 L на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1/2 крейцера 1813 L на аукционе Russiancoin - 25 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата25 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/2 крейцера 1813 L на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/2 крейцера 1813 L на аукционе Russiancoin - 8 декабря 2022
ПродавецRussiancoin
Дата8 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/2 крейцера 1813 L на аукционе Russiancoin - 10 ноября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата10 ноября 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/2 крейцера 1813 L на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1/2 крейцера 1813 L на аукционе Russiancoin - 27 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата27 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/2 крейцера 1813 L на аукционе Russiancoin - 13 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата13 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/2 крейцера 1813 L на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1/2 крейцера 1813 L на аукционе Russiancoin - 22 июля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата22 июля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/2 крейцера 1813 L на аукционе Russiancoin - 10 июня 2021
ПродавецRussiancoin
Дата10 июня 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/2 крейцера 1813 L на аукционе Monnaies d'Antan - 29 мая 2021
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата29 мая 2021
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1/2 крейцера 1813 L на аукционе Russiancoin - 24 декабря 2020
ПродавецRussiancoin
Дата24 декабря 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/2 крейцера 1813 L на аукционе Russiancoin - 15 октября 2020
ПродавецRussiancoin
Дата15 октября 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/2 крейцера 1813 L на аукционе Russiancoin - 9 июля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата9 июля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/2 крейцера 1813 L на аукционе Russiancoin - 30 апреля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата30 апреля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/2 крейцера 1813 L на аукционе Russiancoin - 22 августа 2019
ПродавецRussiancoin
Дата22 августа 2019
СохранностьНет оценки
Цена

Где продать?

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