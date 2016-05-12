НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1/2 крейцера 1813 года L (Нассау, Фридрих Август)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,5 - 3,4 гр
- Диаметр21 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC444,500
Описание
- СтранаНассау
- ПериодФридрих Август
- Номинал1/2 крейцера
- Год1813
- ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
- Монетный дворЭренбрайтштайн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1/2 крейцера 1813 года со знаком L. Это медная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 2067 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 280 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
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