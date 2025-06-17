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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

3 крейцера 1813 года (Нассау, Фридрих Август)

Аверс монеты - 3 крейцера 1813 года - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих АвгустРеверс монеты - 3 крейцера 1813 года - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих Август

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,295)
  • Вес1,32 гр
  • Чистого серебра (0,0125 oz) 0,3894 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC506,240

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Август
  • Номинал3 крейцера
  • Год1813
  • ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
  • Монетный дворЭренбрайтштайн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 3 крейцера 1813 года. Это серебряная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 896 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 190 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.

Сохранность
Нассау 3 крейцера 1813 на аукционе WAG - 10 декабря 2023
ПродавецWAG
Дата10 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
172 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Нассау 3 крейцера 1813 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 марта 2022
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 марта 2022
СохранностьVF
Цена
Нассау 3 крейцера 1813 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Нассау 3 крейцера 1813 на аукционе WAG - 1 сентября 2019
ПродавецWAG
Дата1 сентября 2019
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 3 крейцера 1813 на аукционе Hess Divo - 13 декабря 2016
ПродавецHess Divo
Дата13 декабря 2016
СохранностьVF
Цена
Нассау 3 крейцера 1813 на аукционе SINCONA - 25 мая 2012
ПродавецSINCONA
Дата25 мая 2012
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 3 крейцера 1813 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
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