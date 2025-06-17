НассауПериод:1808-1864 1808-1864
3 крейцера 1813 года (Нассау, Фридрих Август)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,295)
- Вес1,32 гр
- Чистого серебра (0,0125 oz) 0,3894 гр
- Диаметр19 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC506,240
Описание
- СтранаНассау
- ПериодФридрих Август
- Номинал3 крейцера
- Год1813
- ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
- Монетный дворЭренбрайтштайн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 3 крейцера 1813 года. Это серебряная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 896 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 190 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Где продать?
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