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1812
Монеты Нассау 1812 года
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Серебряные монеты (Фридрих Вильгельм)
Талер 1812 CT L
Гурт надпись
Средняя цена
690 $
Продажи
0
34
Талер 1812 CT L
Гурт узорчатый
Средняя цена
1300 $
Продажи
0
7
Талер 1812 CT L
Средняя цена
29000 $
Продажи
0
1
Серебряные монеты (Фридрих Август)
Талер 1812 CT L
Средняя цена
720 $
Продажи
0
30
3 крейцера 1812
Средняя цена
110 $
Продажи
0
4
Медные монеты
1/4 крейцера 1812 L
Средняя цена
40 $
Продажи
0
4
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