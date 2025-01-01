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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Монеты Нассау 1812 года

Серебряные монеты (Фридрих Вильгельм)

Аверс
Реверс
Талер 1812 CT LГурт надпись
Средняя цена690 $
Продажи
034
Аверс
Реверс
Талер 1812 CT LГурт узорчатый
Средняя цена1300 $
Продажи
07
Аверс
Реверс
Талер 1812 CT L
Средняя цена29000 $
Продажи
01

Серебряные монеты (Фридрих Август)

Аверс
Реверс
Талер 1812 CT L
Средняя цена720 $
Продажи
030
Аверс
Реверс
3 крейцера 1812
Средняя цена110 $
Продажи
04

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1812 L
Средняя цена40 $
Продажи
04
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