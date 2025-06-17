НассауПериод:1808-1864 1808-1864
Талер 1812 года CT L "Тип 1812-1815" (Нассау, Фридрих Вильгельм)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,833)
- Вес28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр39 - 40 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаНассау
- ПериодФридрих Вильгельм
- НоминалТалер
- Год1812
- ПравительФридрих Вильгельм (Князь Нассау)
- Монетный дворЭренбрайтштайн
- НазначениеПробные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1812 года со знаком CT L. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 5093 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 24000 EUR. Торги состоялись 24 марта 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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