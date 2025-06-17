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Талер 1812 года CT L "Тип 1812-1815" (Нассау, Фридрих Вильгельм)

Аверс монеты - Талер 1812 года CT L "Тип 1812-1815" - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих ВильгельмРеверс монеты - Талер 1812 года CT L "Тип 1812-1815" - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,833)
  • Вес28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр39 - 40 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Вильгельм
  • НоминалТалер
  • Год1812
  • ПравительФридрих Вильгельм (Князь Нассау)
  • Монетный дворЭренбрайтштайн
  • НазначениеПробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1812 года со знаком CT L. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 5093 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 24000 EUR. Торги состоялись 24 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау Талер 1812 CT L на аукционе Künker - 26 марта 2021
ПродавецKünker
Дата26 марта 2021
СохранностьMS61 PL NGC
Цена
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