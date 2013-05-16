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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Талер 1812 года CT L "Тип 1809-1815". Гурт надпись (Нассау, Фридрих Вильгельм)

Разновидность:Гурт надпись

Аверс монеты - Талер 1812 года CT L "Тип 1809-1815" Гурт надпись - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих ВильгельмРеверс монеты - Талер 1812 года CT L "Тип 1809-1815" Гурт надпись - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,833)
  • Вес28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр39 - 40 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Вильгельм
  • НоминалТалер
  • Год1812
  • ПравительФридрих Вильгельм (Князь Нассау)
  • Монетный дворЭренбрайтштайн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (34)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1812 года со знаком CT L. Гурт надпись. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 2759 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1900 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау Талер 1812 CT L на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
1208 $
Цена в валюте аукциона 1150 EUR
Нассау Талер 1812 CT L на аукционе WCN - 31 октября 2024
ПродавецWCN
Дата31 октября 2024
СохранностьAU
Цена
287 $
Цена в валюте аукциона 1150 PLN
Нассау Талер 1812 CT L на аукционе Auctiones - 15 сентября 2024
ПродавецAuctiones
Дата15 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1812 CT L на аукционе Emporium Hamburg - 16 мая 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата16 мая 2024
СохранностьAU
Цена
Нассау Талер 1812 CT L на аукционе WAG - 14 апреля 2024
ПродавецWAG
Дата14 апреля 2024
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1812 CT L на аукционе Künker - 29 февраля 2024
ПродавецKünker
Дата29 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
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Нассау Талер 1812 CT L на аукционе Emporium Hamburg - 24 ноября 2023
ПродавецEmporium Hamburg
Дата24 ноября 2023
СохранностьUNC
Цена
Нассау Талер 1812 CT L на аукционе Emporium Hamburg - 11 мая 2023
ПродавецEmporium Hamburg
Дата11 мая 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1812 CT L на аукционе Busso Peus - 28 апреля 2023
ПродавецBusso Peus
Дата28 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1812 CT L на аукционе Künker - 30 сентября 2022
ПродавецKünker
Дата30 сентября 2022
СохранностьMS64 PCGS
Цена
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Нассау Талер 1812 CT L на аукционе Emporium Hamburg - 5 мая 2022
ПродавецEmporium Hamburg
Дата5 мая 2022
СохранностьAU
Цена
Нассау Талер 1812 CT L на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьAU
Цена
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Нассау Талер 1812 CT L на аукционе Künker - 24 марта 2022
ПродавецKünker
Дата24 марта 2022
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1812 CT L на аукционе Teutoburger - 9 декабря 2021
ПродавецTeutoburger
Дата9 декабря 2021
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1812 CT L на аукционе Emporium Hamburg - 11 ноября 2021
ПродавецEmporium Hamburg
Дата11 ноября 2021
СохранностьUNC
Цена
Нассау Талер 1812 CT L на аукционе Gärtner - 12 октября 2021
ПродавецGärtner
Дата12 октября 2021
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1812 CT L на аукционе Stack's - 15 января 2021
Нассау Талер 1812 CT L на аукционе Stack's - 15 января 2021
ПродавецStack's
Дата15 января 2021
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
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Нассау Талер 1812 CT L на аукционе Sonntag - 24 ноября 2020
ПродавецSonntag
Дата24 ноября 2020
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1812 CT L на аукционе Grün - 12 ноября 2019
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2019
СохранностьVF
Цена
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Нассау Талер 1812 CT L на аукционе Busso Peus - 17 мая 2019
ПродавецBusso Peus
Дата17 мая 2019
СохранностьVF
Цена
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Нассау Талер 1812 CT L на аукционе Künker - 13 марта 2019
ПродавецKünker
Дата13 марта 2019
СохранностьXF
Цена
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Где продать?

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