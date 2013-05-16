НассауПериод:1808-1864 1808-1864
Талер 1812 года CT L "Тип 1809-1815". Гурт надпись (Нассау, Фридрих Вильгельм)
Разновидность:Гурт надпись
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,833)
- Вес28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр39 - 40 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаНассау
- ПериодФридрих Вильгельм
- НоминалТалер
- Год1812
- ПравительФридрих Вильгельм (Князь Нассау)
- Монетный дворЭренбрайтштайн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (34)Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1812 года со знаком CT L. Гурт надпись. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 2759 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1900 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
12
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