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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

3 крейцера 1812 года (Нассау, Фридрих Август)

Аверс монеты - 3 крейцера 1812 года - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих АвгустРеверс монеты - 3 крейцера 1812 года - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих Август

Фотография: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,295)
  • Вес1,32 гр
  • Чистого серебра (0,0125 oz) 0,3894 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC480,000

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Август
  • Номинал3 крейцера
  • Год1812
  • ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
  • Монетный дворЭренбрайтштайн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 3 крейцера 1812 года. Это серебряная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 1039 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 80 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Нассау 3 крейцера 1812 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 3 сентября 2015
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата3 сентября 2015
СохранностьXF
Цена
Нассау 3 крейцера 1812 на аукционе Höhn - 31 августа 2015
ПродавецHöhn
Дата31 августа 2015
СохранностьXF
Цена
Нассау 3 крейцера 1812 на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьXF
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Нассау 3 крейцера 1812 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR

Где продать?

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