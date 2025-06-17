НассауПериод:1808-1864 1808-1864
3 крейцера 1812 года (Нассау, Фридрих Август)
Фотография: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,295)
- Вес1,32 гр
- Чистого серебра (0,0125 oz) 0,3894 гр
- Диаметр19 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC480,000
Описание
- СтранаНассау
- ПериодФридрих Август
- Номинал3 крейцера
- Год1812
- ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
- Монетный дворЭренбрайтштайн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 3 крейцера 1812 года. Это серебряная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 1039 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 80 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Где продать?
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