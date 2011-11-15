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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1/4 крейцера 1812 года L (Нассау, Фридрих Август)

Аверс монеты - 1/4 крейцера 1812 года L - цена монеты - Нассау, Фридрих АвгустРеверс монеты - 1/4 крейцера 1812 года L - цена монеты - Нассау, Фридрих Август

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес0,8 - 1,9 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,470,465

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Август
  • Номинал1/4 крейцера
  • Год1812
  • ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
  • Монетный дворЭренбрайтштайн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1/4 крейцера 1812 года со знаком L. Это медная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 1038 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 90 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Нассау 1/4 крейцера 1812 L на аукционе Coins.ee - 6 октября 2024
Нассау 1/4 крейцера 1812 L на аукционе Coins.ee - 6 октября 2024
ПродавецCoins.ee
Дата6 октября 2024
СохранностьUNC
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 3 EUR
Нассау 1/4 крейцера 1812 L на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1100 RUB
Нассау 1/4 крейцера 1812 L на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1/4 крейцера 1812 L на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

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