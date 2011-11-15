НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1/4 крейцера 1812 года L (Нассау, Фридрих Август)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес0,8 - 1,9 гр
- Диаметр19 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC1,470,465
Описание
- СтранаНассау
- ПериодФридрих Август
- Номинал1/4 крейцера
- Год1812
- ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
- Монетный дворЭренбрайтштайн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1/4 крейцера 1812 года со знаком L. Это медная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 1038 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 90 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
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