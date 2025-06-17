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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Талер 1812 года CT L (Нассау, Фридрих Август)

Аверс монеты - Талер 1812 года CT L - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих АвгустРеверс монеты - Талер 1812 года CT L - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих Август

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,833)
  • Вес28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр40 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Август
  • НоминалТалер
  • Год1812
  • ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
  • Монетный дворЭренбрайтштайн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1812 года со знаком CT L. Это серебряная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 2577 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 1500 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау Талер 1812 CT L на аукционе Emporium Hamburg - 24 ноября 2023
ПродавецEmporium Hamburg
Дата24 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
Нассау Талер 1812 CT L на аукционе Künker - 24 марта 2022
ПродавецKünker
Дата24 марта 2022
СохранностьXF
Цена
440 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Нассау Талер 1812 CT L на аукционе Heritage - 29 апреля 2021
Нассау Талер 1812 CT L на аукционе Heritage - 29 апреля 2021
ПродавецHeritage
Дата29 апреля 2021
СохранностьMS61 PCGS
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Нассау Талер 1812 CT L на аукционе HIRSCH - 24 мая 2020
ПродавецHIRSCH
Дата24 мая 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1812 CT L на аукционе Emporium Hamburg - 13 ноября 2019
ПродавецEmporium Hamburg
Дата13 ноября 2019
СохранностьVF
Цена
Нассау Талер 1812 CT L на аукционе Emporium Hamburg - 13 ноября 2019
ПродавецEmporium Hamburg
Дата13 ноября 2019
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1812 CT L на аукционе HIRSCH - 14 февраля 2019
ПродавецHIRSCH
Дата14 февраля 2019
СохранностьVF
Цена
Нассау Талер 1812 CT L на аукционе Emporium Hamburg - 16 апреля 2018
ПродавецEmporium Hamburg
Дата16 апреля 2018
СохранностьVF
Цена
Нассау Талер 1812 CT L на аукционе HIRSCH - 12 мая 2017
ПродавецHIRSCH
Дата12 мая 2017
СохранностьVF
Цена
Нассау Талер 1812 CT L на аукционе Emporium Hamburg - 26 апреля 2017
ПродавецEmporium Hamburg
Дата26 апреля 2017
СохранностьUNC
Цена
Нассау Талер 1812 CT L на аукционе WAG - 2 октября 2016
ПродавецWAG
Дата2 октября 2016
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1812 CT L на аукционе HIRSCH - 23 сентября 2016
ПродавецHIRSCH
Дата23 сентября 2016
СохранностьVF
Цена
Нассау Талер 1812 CT L на аукционе Künker - 14 июля 2016
ПродавецKünker
Дата14 июля 2016
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1812 CT L на аукционе Emporium Hamburg - 13 мая 2016
ПродавецEmporium Hamburg
Дата13 мая 2016
СохранностьAU
Цена
Нассау Талер 1812 CT L на аукционе HIRSCH - 19 февраля 2016
ПродавецHIRSCH
Дата19 февраля 2016
СохранностьVF
Цена
Нассау Талер 1812 CT L на аукционе Emporium Hamburg - 24 апреля 2015
ПродавецEmporium Hamburg
Дата24 апреля 2015
СохранностьUNC
Цена
Нассау Талер 1812 CT L на аукционе Heritage - 16 апреля 2014
Нассау Талер 1812 CT L на аукционе Heritage - 16 апреля 2014
ПродавецHeritage
Дата16 апреля 2014
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
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Нассау Талер 1812 CT L на аукционе Emporium Hamburg - 15 ноября 2013
ПродавецEmporium Hamburg
Дата15 ноября 2013
СохранностьUNC
Цена
Нассау Талер 1812 CT L на аукционе Rauch - 20 сентября 2013
ПродавецRauch
Дата20 сентября 2013
СохранностьVF
Цена
******
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Нассау Талер 1812 CT L на аукционе CNG - 18 сентября 2013
ПродавецCNG
Дата18 сентября 2013
СохранностьXF
Цена
******
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Нассау Талер 1812 CT L на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьXF
Цена
******
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