НассауПериод:1808-1864 1808-1864
Талер 1812 года CT L (Нассау, Фридрих Август)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,833)
- Вес28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр40 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаНассау
- ПериодФридрих Август
- НоминалТалер
- Год1812
- ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
- Монетный дворЭренбрайтштайн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1812 года со знаком CT L. Это серебряная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 2577 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 1500 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
12
Где продать?
Для продажи Талер 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы