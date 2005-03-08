НассауПериод:1808-1864 1808-1864
Талер 1812 года CT L "Тип 1809-1815". Гурт узорчатый (Нассау, Фридрих Вильгельм)
Разновидность:Гурт узорчатый
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,833)
- Вес28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр39 - 40 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаНассау
- ПериодФридрих Вильгельм
- НоминалТалер
- Год1812
- ПравительФридрих Вильгельм (Князь Нассау)
- Монетный дворЭренбрайтштайн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1812 года со знаком CT L. Гурт узорчатый. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 4053 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 975 EUR. Торги состоялись 8 марта 2005.
Сохранность
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