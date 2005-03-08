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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Талер 1812 года CT L "Тип 1809-1815". Гурт узорчатый (Нассау, Фридрих Вильгельм)

Разновидность:Гурт узорчатый

Аверс монеты - Талер 1812 года CT L "Тип 1809-1815" Гурт узорчатый - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих ВильгельмРеверс монеты - Талер 1812 года CT L "Тип 1809-1815" Гурт узорчатый - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,833)
  • Вес28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр39 - 40 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Вильгельм
  • НоминалТалер
  • Год1812
  • ПравительФридрих Вильгельм (Князь Нассау)
  • Монетный дворЭренбрайтштайн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1812 года со знаком CT L. Гурт узорчатый. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 4053 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 975 EUR. Торги состоялись 8 марта 2005.

Сохранность
Нассау Талер 1812 CT L на аукционе Künker - 11 октября 2012
ПродавецKünker
Дата11 октября 2012
СохранностьAU
Цена
1289 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Нассау Талер 1812 CT L на аукционе Künker - 12 марта 2009
ПродавецKünker
Дата12 марта 2009
СохранностьVF
Цена
384 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Нассау Талер 1812 CT L на аукционе Künker - 5 февраля 2009
ПродавецKünker
Дата5 февраля 2009
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1812 CT L на аукционе Künker - 14 марта 2007
ПродавецKünker
Дата14 марта 2007
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1812 CT L на аукционе Künker - 8 марта 2005
ПродавецKünker
Дата8 марта 2005
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1812 CT L на аукционе Künker - 22 июня 2004
ПродавецKünker
Дата22 июня 2004
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1812 CT L на аукционе UBS - 27 января 2004
ПродавецUBS
Дата27 января 2004
СохранностьAU
Цена

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