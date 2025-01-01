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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Монеты Нассау 1810 года

Серебряные монеты (Фридрих Вильгельм)

Аверс
Реверс
Талер 1810 CT L
Средняя цена1000 $
Продажи
08
Аверс
Реверс
20 крейцеров 1810 L
Средняя цена1200 $
Продажи
011

Серебряные монеты (Фридрих Август)

Аверс
Реверс
Талер 1810 CT L
Средняя цена300 $
Продажи
02
Аверс
Реверс
3 крейцера 1810
Средняя цена210 $
Продажи
014

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1810 L
Средняя цена25 $
Продажи
022
Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1810 L
Средняя цена20 $
Продажи
010
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