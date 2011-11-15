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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

20 крейцеров 1810 года L (Нассау, Фридрих Вильгельм)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1810 года L - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих ВильгельмРеверс монеты - 20 крейцеров 1810 года L - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих Вильгельм

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,583)
  • Вес6,682 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8956 гр
  • Диаметр28 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Вильгельм
  • Номинал20 крейцеров
  • Год1810
  • ПравительФридрих Вильгельм (Князь Нассау)
  • Монетный дворЭренбрайтштайн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 20 крейцеров 1810 года со знаком L. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1056 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 3200 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Нассау 20 крейцеров 1810 L на аукционе Künker - 5 декабря 2024
ПродавецKünker
Дата5 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
152 $
Цена в валюте аукциона 145 EUR
Нассау 20 крейцеров 1810 L на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Нассау 20 крейцеров 1810 L на аукционе Künker - 27 марта 2015
ПродавецKünker
Дата27 марта 2015
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 20 крейцеров 1810 L на аукционе Teutoburger - 22 февраля 2014
ПродавецTeutoburger
Дата22 февраля 2014
СохранностьF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 20 крейцеров 1810 L на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 20 крейцеров 1810 L на аукционе Westfälische - 13 сентября 2011
ПродавецWestfälische
Дата13 сентября 2011
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 20 крейцеров 1810 L на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2011
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2011
СохранностьXF
Цена
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Нассау 20 крейцеров 1810 L на аукционе Höhn - 12 марта 2011
ПродавецHöhn
Дата12 марта 2011
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 20 крейцеров 1810 L на аукционе Münzen & Medaillen - 19 октября 2007
ПродавецMünzen & Medaillen
Дата19 октября 2007
СохранностьVF
Цена
Нассау 20 крейцеров 1810 L на аукционе Künker - 26 сентября 2000
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2000
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 20 крейцеров 1810 L на аукционе Münzen & Medaillen - 21 октября 1999
ПродавецMünzen & Medaillen
Дата21 октября 1999
СохранностьVF
Цена

Где продать?

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