НассауПериод:1808-1864 1808-1864
20 крейцеров 1810 года L (Нассау, Фридрих Вильгельм)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,583)
- Вес6,682 гр
- Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8956 гр
- Диаметр28 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаНассау
- ПериодФридрих Вильгельм
- Номинал20 крейцеров
- Год1810
- ПравительФридрих Вильгельм (Князь Нассау)
- Монетный дворЭренбрайтштайн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 20 крейцеров 1810 года со знаком L. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1056 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 3200 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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