НассауПериод:1808-1864 1808-1864
3 крейцера 1810 года (Нассау, Фридрих Август)
Фотография: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,295)
- Вес1,32 гр
- Чистого серебра (0,0125 oz) 0,3894 гр
- Диаметр18 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC750,000
Описание
- СтранаНассау
- ПериодФридрих Август
- Номинал3 крейцера
- Год1810
- ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
- Монетный дворЭренбрайтштайн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 3 крейцера 1810 года. Это серебряная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 1029 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 250 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Где продать?
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