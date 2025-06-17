flag
НассауПериод:1808-1864 1808-1864

3 крейцера 1810 года (Нассау, Фридрих Август)

Аверс монеты - 3 крейцера 1810 года - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих АвгустРеверс монеты - 3 крейцера 1810 года - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих Август

Фотография: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,295)
  • Вес1,32 гр
  • Чистого серебра (0,0125 oz) 0,3894 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC750,000

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Август
  • Номинал3 крейцера
  • Год1810
  • ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
  • Монетный дворЭренбрайтштайн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 3 крейцера 1810 года. Это серебряная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 1029 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 250 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
Нассау 3 крейцера 1810 на аукционе Sonntag - 7 декабря 2023
ПродавецSonntag
Дата7 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
269 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Нассау 3 крейцера 1810 на аукционе Russiancoin - 9 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 ноября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 3 крейцера 1810 на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 3 крейцера 1810 на аукционе Russiancoin - 8 декабря 2022
ПродавецRussiancoin
Дата8 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 3 крейцера 1810 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 марта 2022
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 марта 2022
СохранностьXF
Цена
Нассау 3 крейцера 1810 на аукционе Russiancoin - 27 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата27 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 3 крейцера 1810 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Нассау 3 крейцера 1810 на аукционе Russiancoin - 22 июля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата22 июля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 3 крейцера 1810 на аукционе Russiancoin - 24 декабря 2020
ПродавецRussiancoin
Дата24 декабря 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 3 крейцера 1810 на аукционе Russiancoin - 9 июля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата9 июля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 3 крейцера 1810 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьVF
Цена
Нассау 3 крейцера 1810 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 3 крейцера 1810 на аукционе Künker - 26 июня 2002
ПродавецKünker
Дата26 июня 2002
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 3 крейцера 1810 на аукционе Künker - 15 марта 2001
ПродавецKünker
Дата15 марта 2001
СохранностьVF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет НассауКаталог монет Фридриха АвгустаМонеты Нассау 1810 годаВсе нассауские монетынассауские серебряные монетынассауские монеты номиналом 3 крейцераНумизматические аукционы