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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Талер 1810 года CT L (Нассау, Фридрих Вильгельм)

Аверс монеты - Талер 1810 года CT L - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих ВильгельмРеверс монеты - Талер 1810 года CT L - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,833)
  • Вес28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр39 - 40 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Вильгельм
  • НоминалТалер
  • Год1810
  • ПравительФридрих Вильгельм (Князь Нассау)
  • Монетный дворЭренбрайтштайн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1810 года со знаком CT L. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1057 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1025 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Нассау Талер 1810 CT L на аукционе Felzmann - 2 декабря 2020
ПродавецFelzmann
Дата2 декабря 2020
СохранностьXF
Цена
Нассау Талер 1810 CT L на аукционе Westfälische - 25 ноября 2015
ПродавецWestfälische
Дата25 ноября 2015
СохранностьVF
Цена
500 $
Цена в валюте аукциона 470 EUR
Нассау Талер 1810 CT L на аукционе Möller - 20 ноября 2012
ПродавецMöller
Дата20 ноября 2012
СохранностьXF
Цена
Нассау Талер 1810 CT L на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
1383 $
Цена в валюте аукциона 1025 EUR
Нассау Талер 1810 CT L на аукционе Künker - 16 марта 2011
ПродавецKünker
Дата16 марта 2011
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1810 CT L на аукционе Künker - 23 июня 2009
ПродавецKünker
Дата23 июня 2009
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1810 CT L на аукционе Künker - 10 октября 2001
ПродавецKünker
Дата10 октября 2001
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1810 CT L на аукционе Künker - 15 марта 2001
ПродавецKünker
Дата15 марта 2001
СохранностьVF
Цена

Где продать?

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