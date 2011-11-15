НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1/4 крейцера 1810 года L (Нассау, Фридрих Август)
Фотография: KM NUMIS
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес0,8 - 1,9 гр
- Диаметр19 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаНассау
- ПериодФридрих Август
- Номинал1/4 крейцера
- Год1810
- ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
- Монетный дворЭренбрайтштайн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1/4 крейцера 1810 года со знаком L. Это медная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 1034 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 28 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Где продать?
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