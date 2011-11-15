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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1/4 крейцера 1810 года L (Нассау, Фридрих Август)

Аверс монеты - 1/4 крейцера 1810 года L - цена монеты - Нассау, Фридрих АвгустРеверс монеты - 1/4 крейцера 1810 года L - цена монеты - Нассау, Фридрих Август

Фотография: KM NUMIS

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес0,8 - 1,9 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Август
  • Номинал1/4 крейцера
  • Год1810
  • ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
  • Монетный дворЭренбрайтштайн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1/4 крейцера 1810 года со знаком L. Это медная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 1034 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 28 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Нассау 1/4 крейцера 1810 L на аукционе WCN - 5 сентября 2024
ПродавецWCN
Дата5 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Нассау 1/4 крейцера 1810 L на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Нассау 1/4 крейцера 1810 L на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьXF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 230 CZK
Нассау 1/4 крейцера 1810 L на аукционе Russiancoin - 9 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 ноября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/4 крейцера 1810 L на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/4 крейцера 1810 L на аукционе Russiancoin - 8 декабря 2022
ПродавецRussiancoin
Дата8 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/4 крейцера 1810 L на аукционе Russiancoin - 27 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата27 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/4 крейцера 1810 L на аукционе Russiancoin - 22 июля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата22 июля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/4 крейцера 1810 L на аукционе Russiancoin - 24 декабря 2020
ПродавецRussiancoin
Дата24 декабря 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/4 крейцера 1810 L на аукционе Russiancoin - 9 июля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата9 июля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/4 крейцера 1810 L на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
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