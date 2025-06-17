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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Талер 1810 года CT L (Нассау, Фридрих Август)

Аверс монеты - Талер 1810 года CT L - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих АвгустРеверс монеты - Талер 1810 года CT L - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих Август

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,833)
  • Вес28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр40 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,600

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Август
  • НоминалТалер
  • Год1810
  • ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
  • Монетный дворЭренбрайтштайн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1810 года со знаком CT L. Это серебряная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 1890 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 1600 EUR. Торги состоялись 4 июня 2018.

Сохранность
Нассау Талер 1810 CT L на аукционе Grün - 14 мая 2025
ПродавецGrün
Дата14 мая 2025
СохранностьF
Цена
302 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Нассау Талер 1810 CT L на аукционе Künker - 30 сентября 2002
ПродавецKünker
Дата30 сентября 2002
СохранностьVF
Цена
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