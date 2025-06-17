НассауПериод:1808-1864 1808-1864
Талер 1810 года CT L (Нассау, Фридрих Август)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,833)
- Вес28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр40 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC2,600
Описание
- СтранаНассау
- ПериодФридрих Август
- НоминалТалер
- Год1810
- ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
- Монетный дворЭренбрайтштайн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1810 года со знаком CT L. Это серебряная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 1890 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 1600 EUR. Торги состоялись 4 июня 2018.
Сохранность
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