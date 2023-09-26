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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1 крейцер 1810 года L (Нассау, Фридрих Август)

Аверс монеты - 1 крейцер 1810 года L - цена монеты - Нассау, Фридрих АвгустРеверс монеты - 1 крейцер 1810 года L - цена монеты - Нассау, Фридрих Август

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес4,5 гр
  • Диаметр22 - 24 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Август
  • Номинал1 крейцер
  • Год1810
  • ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
  • Монетный дворЭренбрайтштайн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 крейцер 1810 года со знаком L. Это медная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 2554 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 50 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Нассау 1 крейцер 1810 L на аукционе Russiancoin - 11 января 2024
ПродавецRussiancoin
Дата11 января 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1810 L на аукционе Russiancoin - 9 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 ноября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1810 L на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Нассау 1 крейцер 1810 L на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1810 L на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1810 L на аукционе Russiancoin - 8 декабря 2022
ПродавецRussiancoin
Дата8 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1810 L на аукционе Russiancoin - 13 октября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата13 октября 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1810 L на аукционе Rio de la Plata - 31 августа 2022
ПродавецRio de la Plata
Дата31 августа 2022
СохранностьVF25
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 12 USD
Нассау 1 крейцер 1810 L на аукционе Inasta - 25 июня 2022
ПродавецInasta
Дата25 июня 2022
СохранностьVF
Цена
Нассау 1 крейцер 1810 L на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Нассау 1 крейцер 1810 L на аукционе Russiancoin - 28 апреля 2022
ПродавецRussiancoin
Дата28 апреля 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1810 L на аукционе Russiancoin - 27 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата27 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1810 L на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1810 L на аукционе Russiancoin - 2 сентября 2021
ПродавецRussiancoin
Дата2 сентября 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1810 L на аукционе Russiancoin - 22 июля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата22 июля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1810 L на аукционе Russiancoin - 8 апреля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата8 апреля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1810 L на аукционе Russiancoin - 24 декабря 2020
ПродавецRussiancoin
Дата24 декабря 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1810 L на аукционе Russiancoin - 20 августа 2020
ПродавецRussiancoin
Дата20 августа 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1810 L на аукционе Russiancoin - 9 июля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата9 июля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1810 L на аукционе Russiancoin - 19 марта 2020
ПродавецRussiancoin
Дата19 марта 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1810 L на аукционе Russiancoin - 22 августа 2019
ПродавецRussiancoin
Дата22 августа 2019
СохранностьНет оценки
Цена

Где продать?

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