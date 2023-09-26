НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1 крейцер 1810 года L (Нассау, Фридрих Август)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес4,5 гр
- Диаметр22 - 24 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаНассау
- ПериодФридрих Август
- Номинал1 крейцер
- Год1810
- ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
- Монетный дворЭренбрайтштайн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 крейцер 1810 года со знаком L. Это медная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 2554 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 50 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
12
Где продать?
Для продажи 1 крейцер 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы