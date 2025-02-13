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Гогенцоллерн-Гехинген Период: 1804-1847 1804-1847

Монеты Гогенцоллерн-Гехингена 1846 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1846
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
2 гульдена 1846
Средняя цена 890 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
Гульден 1846
Средняя цена 510 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1846
Средняя цена 500 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1846
Средняя цена 220 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
3 крейцера 1846
Средняя цена 270 $
Продажи
0 1
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