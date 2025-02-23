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Гогенцоллерн-Гехинген Период: 1804-1847 1804-1847

2 талера 1846 года (Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин)

Аверс монеты - 2 талера 1846 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин Реверс монеты - 2 талера 1846 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 570

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Гехинген
  • Период Фридрих Вильгельм Константин
  • Номинал 2 талера
  • Год 1846
  • Правитель Фридрих Вильгельм Константин (Князь Гогенцоллерн-Гехингенский)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-гехингенской монеты 2 талера 1846 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма Константина. Рекорд цены принадлежит лоту 592 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1900 EUR. Торги состоялись 23 июня 2009.

Сохранность
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  • WAG (1)
Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1846 на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
806 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1846 на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1826 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1846 на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1846 на аукционе WAG - May 14, 2023
Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность VF
Цена
Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1846 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность VF
Цена
Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1846 на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1846 на аукционе Möller - November 6, 2017
Продавец Möller
Дата 6 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1846 на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1846 на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1846 на аукционе Künker - June 23, 2009
Продавец Künker
Дата 23 июня 2009
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1846 на аукционе Künker - February 1, 2007
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2007
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1846 на аукционе Künker - June 18, 2003
Продавец Künker
Дата 18 июня 2003
Сохранность VF
Цена
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