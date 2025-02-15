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Гогенцоллерн-Гехинген Период: 1804-1847 1804-1847

1/2 гульдена 1846 года (Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1846 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин Реверс монеты - 1/2 гульдена 1846 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр 24,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 6,000

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Гехинген
  • Период Фридрих Вильгельм Константин
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1846
  • Правитель Фридрих Вильгельм Константин (Князь Гогенцоллерн-Гехингенский)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-гехингенской монеты 1/2 гульдена 1846 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма Константина. Рекорд цены принадлежит лоту 2551 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 600 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2012.

Сохранность
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Гогенцоллерн-Гехинген 1/2 гульдена 1846 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
230 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Гогенцоллерн-Гехинген 1/2 гульдена 1846 на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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