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Гогенцоллерн-Гехинген Период: 1804-1847 1804-1847

6 крейцеров 1846 года (Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1846 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин Реверс монеты - 6 крейцеров 1846 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,598 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 25,000

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Гехинген
  • Период Фридрих Вильгельм Константин
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1846
  • Правитель Фридрих Вильгельм Константин (Князь Гогенцоллерн-Гехингенский)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-гехингенской монеты 6 крейцеров 1846 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма Константина. Рекорд цены принадлежит лоту 2021 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 280 EUR. Торги состоялись 14 мая 2019.

Сохранность
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Гогенцоллерн-Гехинген 6 крейцеров 1846 на аукционе Künker - December 4, 2019
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Гогенцоллерн-Гехинген 6 крейцеров 1846 на аукционе Künker - July 17, 2019
Продавец Künker
Дата 17 июля 2019
Сохранность XF
Цена
Гогенцоллерн-Гехинген 6 крейцеров 1846 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
314 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Гогенцоллерн-Гехинген 6 крейцеров 1846 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Гогенцоллерн-Гехинген 6 крейцеров 1846 на аукционе Künker - September 25, 2006
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
******
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