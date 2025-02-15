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Гогенцоллерн-Гехинген Период: 1804-1847 1804-1847

2 гульдена 1846 года (Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин)

Аверс монеты - 2 гульдена 1846 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин Реверс монеты - 2 гульдена 1846 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин

Фотография: Dr. Reinhard Fischer Auktionen

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 21,211 гр
  • Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 4,300

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Гехинген
  • Период Фридрих Вильгельм Константин
  • Номинал 2 гульдена
  • Год 1846
  • Правитель Фридрих Вильгельм Константин (Князь Гогенцоллерн-Гехингенский)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-гехингенской монеты 2 гульдена 1846 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма Константина. Рекорд цены принадлежит лоту 713 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2300 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 гульдена 1846 на аукционе WAG - January 12, 2025
Продавец WAG
Дата 12 января 2025
Сохранность AU55 NGC
Цена
795 $
Цена в валюте аукциона 775 EUR
Гогенцоллерн-Гехинген 2 гульдена 1846 на аукционе Rhenumis - September 12, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 12 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
639 $
Цена в валюте аукциона 580 EUR
Гогенцоллерн-Гехинген 2 гульдена 1846 на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
Гогенцоллерн-Гехинген 2 гульдена 1846 на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 гульдена 1846 на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 гульдена 1846 на аукционе Stack's - January 16, 2024
Гогенцоллерн-Гехинген 2 гульдена 1846 на аукционе Stack's - January 16, 2024
Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 гульдена 1846 на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 гульдена 1846 на аукционе Auction World - July 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 гульдена 1846 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 гульдена 1846 на аукционе Sedwick - November 19, 2020
Продавец Sedwick
Дата 19 ноября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 гульдена 1846 на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 гульдена 1846 на аукционе Reinhard Fischer - September 26, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 гульдена 1846 на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 гульдена 1846 на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 гульдена 1846 на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 гульдена 1846 на аукционе WAG - July 9, 2017
Продавец WAG
Дата 9 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 гульдена 1846 на аукционе Kricheldorf - February 21, 2017
Продавец Kricheldorf
Дата 21 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 гульдена 1846 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 гульдена 1846 на аукционе Sonntag - December 1, 2015
Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 гульдена 1846 на аукционе WAG - June 14, 2015
Продавец WAG
Дата 14 июня 2015
Сохранность AU
Цена
Гогенцоллерн-Гехинген 2 гульдена 1846 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 гульдена 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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