Гогенцоллерн-Гехинген Период: 1804-1847 1804-1847
2 гульдена 1846 года (Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин)
Фотография: Dr. Reinhard Fischer Auktionen
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 21,211 гр
- Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 4,300
Описание
- Страна Гогенцоллерн-Гехинген
- Период Фридрих Вильгельм Константин
- Номинал 2 гульдена
- Год 1846
- Правитель Фридрих Вильгельм Константин (Князь Гогенцоллерн-Гехингенский)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-гехингенской монеты 2 гульдена 1846 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма Константина. Рекорд цены принадлежит лоту 713 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2300 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 19 ноября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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