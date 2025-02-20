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Гогенцоллерн-Гехинген Период: 1804-1847 1804-1847

3 крейцера 1846 года (Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин)

Аверс монеты - 3 крейцера 1846 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин Реверс монеты - 3 крейцера 1846 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 30,000

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Гехинген
  • Период Фридрих Вильгельм Константин
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1846
  • Правитель Фридрих Вильгельм Константин (Князь Гогенцоллерн-Гехингенский)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-гехингенской монеты 3 крейцера 1846 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма Константина. Рекорд цены принадлежит лоту 1854 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 270 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.

Сохранность
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Гогенцоллерн-Гехинген 3 крейцера 1846 на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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