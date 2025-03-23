Гогенцоллерн-Гехинген Период: 1804-1847 1804-1847
Гульден 1846 года (Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,606 гр
- Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
- Диаметр 29 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 5,718
Описание
- Страна Гогенцоллерн-Гехинген
- Период Фридрих Вильгельм Константин
- Номинал Гульден
- Год 1846
- Правитель Фридрих Вильгельм Константин (Князь Гогенцоллерн-Гехингенский)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-гехингенской монеты Гульден 1846 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма Константина. Рекорд цены принадлежит лоту 618 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 675 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2007.
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