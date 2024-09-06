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Берг Период: 1802-1807 1802-1807

Монеты Берга 1805 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1805 P.R.
Средняя цена 960 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Талер 1805 T.S.
Средняя цена 740 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
3 штюбера 1805 R
Средняя цена 25 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 штюбера 1805 S
Средняя цена 10 $
Продажи
0 4

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 штюбера 1805 R
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/2 штюбера 1805 S
Средняя цена 110 $
Продажи
0 3
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